Prefeitura divulga ordem dos desfiles nos circuitos do Carnaval de Salvador; veja

Já sabe o dia que você verá seu bloco preferido na avenida? A Empresa Salvador Turismo (Saltur) publicou na edição desta terça-feira (19), no Diário Oficial do Município, a ordem dos desfiles dos circuitos do Carnaval 2019. A resolução homologa a listagem divulgada pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que havia sido divulgada na semana passada. Além disso, indica os horários do início de alguns dias dos desfiles.

O prefeito ACM Neto apresentará a programação detalhada e as novidades do Carnaval 2019 em coletiva para a imprensa agendada para às 10h desta quarta-feira (20), na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Na mesma ocasião, toda a operação especial montada pelos órgãos públicos municipais para a folia também será divulgada.

A expectativa da Prefeitura é de que o Carnaval movimente R$ 1,8 bilhão na economia da cidade, gerando 250 mil empregos temporários.

Confira abaixo a ordem dos desfiles e horários já divulgados:





CIRCUITO SERGIO BEZERRA - Barra

Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira)

MULHERES NO COMANDO - Projeto Especial

XUPISCO

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CERVEJA E PIMBA

CACHASAMBA

AS PIRIQUITAS

SOAGENTE

ESQUENTA

HABEAS COPOS

ALERTA GERAL

HOJE EU POSSO

A BARCA TRICOLOR

100 COMENTÁRIOS

O CALDO

OXIII

ARQUILOUCURA

VAI BRACETA

BLOQUETE

ARTE E CHAMEGO

O CHUVEIRÃO

CAETITE

FLORA E FAUNA



CIRCUITO OSMAR - Campo Grande/Avenida

Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória



A MULHERADA

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

BLOCO DA CAPOEIRA

BANKOMA

AMOR E PAIXÃO

BLOCO MILLENAR

PROIBIDO PROIBIR

QUERO VER O MOMO

BLOCO SAMBA & FOLIA

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBA TERRAMAR

PIPOCA DO BABADO - Projeto Especial

CONTRA FLUXO



Entidades com saída Rua Chile

NAMORAL

CORRENTE DO SAMBA

TRIO DO COMCAR

BLOCO FOGUEIRÃO

REGGAE O BLOCO

TOALHA DA SAUDADE

ACARÁ

LAROYÊ ARRIBA

BLOCO CULTURAL

RODOPIÔ



Dia 1º de março, (sexta-feira)



Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória



ME DEIXA A VONTADE

POLIMANIA

BLOCO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA BAHIA

ALERTA FOLIA

BLOCO AS EXCLUSIVAS

REDUTO DO SAMBA

ALVORADA

Q FELICIDADE

OLODUM

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

CORTEJO AFRO

OS NEGÕES

SOWETO

MILLENAR

BIG BLOCO DO GUETHO

AS TRANSFORMISTAS

CARTÃO POSTAL

MANGOLÊ

CONTRA FLUXO



Entidades com saída Rua Chile

GERA A DOIS O BLOCO

TRIO DO COMCAR

CLUBE DO SAMBA

CHAMEGO AFRO

DANÇA BAHIA

TEMPLO DOS ORIXÁS

BAHIA EM CENA

DANDARA



Dia 2 de março, (sábado)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória

A partir das 10h30

TODO MENINO É UM REI - Infantil

RATHAPLAN - Infantil

PEQUENO PRINICIPE DE AIRÁ - Infantil

DIDÁ

BLOCO DA SAUDADE

POLIMANIA

A partir das 13h

PIPOCA DO SAULO

CANELIGHT

AS MUQUIRANAS

BABY LEGUAS

AS KUVITEIRAS

TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

ME DEIXA VONTADE

TRIO COMCAR

MALE DEBALÊ

VEM SAMBAR

BLOCO DO CAJÁ

BLOCO JAKÉ

BOKA LOUKA

AS TRANFORMISTAS

É COM ESSE QUE EU VOU

DIAMANTE NEGRO

ILÊ AIYÊ

BANKOMA

BLOCO AFINIDADE

CONTRA FLUXO



Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE KORIN EFAN

VAMOS NESSA

TRIO DO COMCAR

MANIA DE SAMBAR

ABUSE E USE

BLOCO CULTURAL

GINGA DE NEGRO

JOGO DE IFÁ

TEMPERO DE NEGRO

FILHOS DE NANA

SURF REGGAE

ILÊ OIYA

AXÉ DADÁ

AS INCABULADAS

FOUR DAYS

FILHOS DE OGUM DE RONDA

SÓ SAMBA DE RODA

TOAE

BLOCO BOM D +

SAMBA TERRAMAR

Dia 3 de março, (domingo)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h30

MAMULENGO - Infantil

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE - Infantil

IBEJI - Infantil

RHATAPLAN - Infantil

MAC MAC - Infantil

PIERROT DE PLATAFORMA



A partir das 13h

INTER

COMMANCHE DO PELÔ

TRIO DO COMCAR

AS SUBURBANAS

100 CENSURA

BLOCÃO DA LIBERDADE

BANANA REGGAE

OS NEGÕES

FANFARRA DO INTER

BLOCO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA BAHIA

AMBIENTAL & ECOSSISTEMA

SEUILSON - Projeto Especial

BLOCO OI

OMO OXUM

CONTRA FLUXO



Entidades com saída Rua Chile

MUTANES O BLOCO

KAMBALAGWANZE

FILHOS DE GANDHY

FILHOS DO CONGO

FURACAO 2001

AFRO LIBERDADE

ALABÊ



Dia 4 de março, (segunda-feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória

A partir das 10h

DIDÁ

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE - Infantil

BLOCO DA SAUDADE

CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO



A partir das 13h

AS MUQUIRANAS

CHEIRO DE AMOR - Projeto Especial

MUDANÇA DO GARCIA

É COM ESSE QUE EU VOU

100 CENSURA

AS KUVITEIRAS

ILÊ AIYE

BLOCÃO DA LIBERDADE

TRIO DO COMCAR

FILHOS DA FEIRA

BLOCO JAKÉ

SEUILSON - Projeto Especial

PAGODÃO

BLOCO DO CAJÁ

AS TRANSFORMISTAS

SAMBA TERRAMAR

BLOCO OI

COM TODO GÁS

FOUR DAYS

SAMBA JUNINO

CONTRA FLUXO



Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE OGUM DE RONDA

FILHOS DE OMOLU

ASPIRAL DE REGGAE

ÒKAMBÍ

FILHOS DE JHÁ

ARAIYÊ

BOKA LOUKA

TOMALIRA

CORISCO

BLOCO D +



Dia 5 de março, (terça-feira)

Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria

A partir das 10h

VAMOS NESSA - Infantil

PIERROT DE PLATAFORMA



A partir das 13h

OLODUM - Projeto especial (sem cordas)

COMMANCHE DO PELÔ

MUZENZA

TRIO DO COMCAR

100 CENSURA

MUTANTES - Projeto Especial

FILHOS DO CONGO

SEUILSON - Projeto Especial

ILÊ AIYE

KAYALA DA BAHIA

CONTRA FLUXO

Entidades com saída Rua Chile

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TARRINDO DE Q

CIRCUITO DODO - BARRA /ONDINA

Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira) 16h

BABY LEGUAS / CID GUERREIRO

SIRI COM TODI

CHEIRO - Projeto Especial

TO LIGADO

OS MASCARADOS

PIPOCA DO EVA

TRIO DO COMCAR

SEUILSON - Projeto Especial

HISTÓRIA DO CARNAVAL DE SALVADOR CONTADA NO TRIO - Projeto Especial

BANANA REGGAE

BIG BLOCO DO GUETO

AXÉ MEU CARNAVAL - Projeto Especial

NOVA SAGA

BLOCO OI

O DEFENSOR DOS VAQUEIROS

SWING SEM FREIO



Dia 1º de março, (sexta-feira) 15h30

Bloco TEEN GATAS E GATOS

PIPOCA DO SAULO

BABY LEGUAS

VUMBORA

NANA BANANA

TIMBALADA / BLOW OUT

BLOCO D+ / BLOCO EVA

FISSURA

PROJETO ESPECIAL - CHEIRO HIBRIDO

TÔ LIGADO

SIRI COM TODI

TRIO DO COMCAR

LINCOLN E DUAS MEDIDAS - Projeto Especial

LA FÚRIA - Projeto Especial

PSIRICO - Projeto Especial

PAPAZONI - Projeto Especial

SEUILSON - Projeto Especial

NAMORAL

RODOPIÔ

PIPOCA DO BABADO

BLOCO OI

BLOCO DOS VAQUEIROS

KOYOTE LUXURIA



Dia 2 de março, (sábado)

10h

Bloco HAPPY - Infantil

Bloco TEEN GATAS E GATOS



A partir das 15h30

CORUJA

VUMBORA

BLOCO EVA

NANA BANANA

TIMBALADA

PIPOCA DO ALOK - Projeto Especial

BANANA CORAL

BLOCO FISSURA / O VALE

VOA VOA

INTER

SIRI COM TODI / BLOCÃO

TO LIGADO

TRIO DO COMCAR

TA RINDO DE Q

SEUILSON - Projeto Especial

CARTÃO POSTAL

NAMORAL

PIPOCA COM REFRIGERANTE

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

BLOCO OI

SAMBA TERRAMAR

BLOCÃO

REGGAE O BLOCO

Dia 3 de março, (domingo)

10h

BLOCO INFANTIL HABEAS COPINHO

15h30

OLODUM



A partir de 16h30

CAMALEÃO

FECUNDANÇA / CORUJA

MEU E SEU

ME ABRAÇA

LARGADINHO

TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

CROCODILO

PRAIEIRO

PIPOCA DO JONAS ESTICADO - Projeto Especial

TRIO DO COMCAR

CORTEJO AFRO

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

A MULHERADA

ÁGUA DE COCO

CORDÃO CULTURAL AFRO POP

PIPOCÃO

ALERTA VERDE

KAYALA DA BAHIA



Dia 4 de março, (segunda-feira)

A partir das 16 h

CAMALEÃO

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

FECUNDANÇA / CORUJA

BLOCO MEU E SEU

ME ABRAÇA

TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

BLOCO LARGADINHO

CROCODILO

BLOCO PRAIEIRO

BALADA

BLOCO VEM SAMBAR

TRIO DO COMCAR

VEM SAMBAR NO CARNAVAL DE SALVADOR

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

CORTEJO AFRO

TRIO DO FUNK

AFRO MUZENZA

MALÊ DEBALÊ

ÁGUA DE COCO

BLOCO PIPOCÃO

BLOCO Q FELICIDADE

DD NO COMANDO DENI DENAN



Dia 5 de março, (terça-feira)

A partir das 16h

CAMALEÃO

LARGADINHO

BLOCO JAKÉ

AS MUQUIRANAS

SOLLARES

TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR

AGUA DE COCO

TE TE TE

TRIO DO COMCAR

BANANA REGGAE

A MULHERADA

CARTÃO POSTAL

SURF REGGAE

SKA REGGAE

AS INCABULADAS

BLOCO PIPOCÃO

KAYALA DA BAHIA



CIRCUITO BATATINHA- Centro Histórico

Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)

A partir das 20h

EXPRESSÃO NEGRA

ARCA DO AXÉ

IDARÁ

ARAIYÊ

DIAMANTE NEGRO

KORIN EFAN

KAYALA DA BAHIA

MALCOLM X

ROLINHA PREGUIÇOSA

DARAJÚ DE ODÉ

NOVA FLOR

OGUM XOROKÊ

OMINIRÁ

BOKA LOUKA

SKA REGGAE

SURF REGGAE



Dia 1º de março, (sexta-feira)

A partir das 16h

IBEJI - AFRO INFANTIL

RELÍQUIAS AFRICANAS

BOMBOCADO

CONEXÃO TRIBAL

USINA DE SAMBA

CORISCO

AFRO LIBERDADE

JOGO DE IFÁ

AMIGOS DE BABA

AGBARA

POVO DE SANTO

MUTUÊ

OLORUM BABA MI

BABA AFOMAN

SAMBATERRAMAR

TOAE

FILHOS DE OXALÁ

NO MITHIEÊ

QUINTAL DO SAMBA

Dia 02 de março, (sábado)

FILHAS DE GANDHY

BAHIA EM CENA

O MANGUE

ACARÁ

MUNDO NEGRO

FILHOS DE JHÁ

KIZUMBA

ALERTA MENTE NEGRA

TOMALIRA

LAROYÊ ARRIBA

SWING DO PELO

CHABIS’C

IMPACTO SONORO

AFROBOGUM

KORIN NAGO

MUZENZA

FOUR DAYS

CABEÇA DE GELO

DANADO DE COUTOS

FILHOS DE NANA

ORIOBÁ

LEVADA DO JEGUE



Dia 3 de março, (domingo)

ZUM ZUM MEL KIDS (Infantil)

CHABS’C

ABI SI AYE

KIZUMBA

LUAÊ

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

APACHES DO TORORÓ

IDARÁ

CARNAPELÔ

TEMPERO DE NEGRO

MALCOLM X

AFRODESCENDENTE DA BAHIA

SAMBA & FOLIA

BOLA CHEIA

LEVA EU

DANÇA BAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

BIG BLOCO DO GUETO



Dia 4 de março, (segunda feira)

COMMANCHE - Infantil

SAMBETÃO - Infantil

PULANDO E BRINCANDO - Infantil

BLOCO DA CAPOEIRA -Infantil

FILHOS DE KORIN EFAN

TAMBORES E CORES

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

INSABA MAZA

BABA AFOMAN

AFOXÉ ÒMO ÌZÓ

IJEXÁ DA BAHIA

RODOPIÔ

FILHOS DE OMOLU

AYRA LOGUM

ALABÊ

MANIA DE SAMBAR



Dia 5 de março, (terça-feira)

BLOCO CANELIGHT

SWING DO PELÔ

LUAÊ

FILHOS DE NANÃ

FILHOS DE OMOLU

BAHIA TOTAL - Projeto Especial

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

ILÊ OYÁ

BLOCO FOGUEIRÃO

MUTANTES O BLOCO

KAMBALAGWANZE

KORIN NAGO

OKANBI

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

MALCOLM X

MALÊ DEBALÊ

SAMBRASIL

SOWETO

FILHOS DA FEIRA

DANDARA



CIRCUITO MESTRE BIMBA - NORDESTE - AMARALINA



Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira)

A partir das 18h

NUCANA

BLOCO DA PREVENÇÃO

SUINGUE MAGIA

BLOCO AS DONZELAS

BLOCO SEDUÇÃO SAMBA

BLOCO CANIBAIS

BLOCO COMPLEXO DO SAMBA

BLOCO ZUM ZUM ZUM



Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)

A partir das 16h

BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ

BLOCO DM DE BOA

AS DIREITINHAS

BLOCO R9

BLOCO BAILE BLACK

BLOCO AS DONDOLETES

BLOCO SAMBA MAINHA

BLOCO COLAR DE CONCHA

BLOCO MENINOS DA VILA

BLOCO HASTANG

Dia 01 de março, (sexta-feira), a partir das 10:00 horas.

BLOCO OS TOALHINHAS

BLOCO OS TOALHAS

BLOCO TUDO & LUXURIA

BLOCO AS MERENDAS

BLOCO NOSSA GENTE

ARRASTÃO OS ESPONJAS

BLOCO Q.G.O BLOCO

BLOCO FURA OLHO

BLOCO MIAME

AFOXÉ BAMBOXÊ



Dia 2 de março, (sábado)

A partir das 10h

BLOCO FURACÃO KIDS

BLOCO DO BENNY

BLOCO BOQUEIRÃO

BLOCO SOU + DE IR

ARRASTÃO OS CANALHAS

ARRASTÃO ANTONINO FISTEN

BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE

BLOCO SAMBA NORDESTE

BLOCO SAMBA DA VELA

BLOCO AFRO & ARTE

BLOCO NA B ATIDA PERFEITA

BLOCO KUPULA UNIDA

BLOCO L.A PRIVILLEGE



Dia 3 de março, (domingo)

A partir das 11h

BLOCO PIRULITO

ARRASTÃO RUMA RUMA

BLOCO OZ KOBRÕES

BLOCO OS REBELDES

BLOCO VELHA GUARDA

BLOCO AS PAGODEIRAS

BLOCO SEM MISÉRIA

BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM)

BLOCO AFRO ARTE KIZUMBA



Dia 4 de março, (segunda-feira)

A partir das 10h

BLOCO BALAOZINHO

BLOCO AS NORDESTINAS

BLOCO QUASE PERFEITA

BLOCO SE ILÁ YES

BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE

BANDA NOVA REPUBLICA

BLOCO SEGUE O FLUXO

BLOCO SWING & MAROTOS

BLOCO CHEIA DE CHARME

BLOCO BIRIMBADA

BLOCO DO GORDINHO

BLOCO DOS PIRATAS

AS PIRIGUETES



Dia 5 de março, (terça-feira)

A partir das 13h

BLOCO QUABALES 10

BLOCO VOCE BEBEU

ARRASTÃO AS PERVERSAS

BLOCO CORNO NORDESTINO

BLOCO JUNTE - SE

BLOCO ELITE

BLOCO NORDESTE 40 GRAUS

BLOCO RB EXCLUSIVO

BLOCO FEST TIGRE

BLOCO POSITIVE