Prefeitura divulga ordem dos desfiles nos circuitos do Carnaval de Salvador; veja

Já sabe o dia que você verá seu bloco preferido na avenida? A Empresa Salvador Turismo (Saltur) publicou na edição desta terça-feira (19), no Diário Oficial do Município, a ordem dos desfiles dos circuitos do Carnaval 2019. A resolução homologa a listagem divulgada pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que havia sido divulgada na semana passada. Além disso, indica os horários do início de alguns dias dos desfiles.
O prefeito ACM Neto apresentará a programação detalhada e as novidades do Carnaval 2019 em coletiva para a imprensa agendada para às 10h desta quarta-feira (20), na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Na mesma ocasião, toda a operação especial montada pelos órgãos públicos municipais para a folia também será divulgada.
A expectativa da Prefeitura é de que o Carnaval movimente R$ 1,8 bilhão na economia da cidade, gerando 250 mil empregos temporários.
Confira abaixo a ordem dos desfiles e horários já divulgados:
CIRCUITO SERGIO BEZERRA - Barra
Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira)
MULHERES NO COMANDO - Projeto Especial
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUÇO
CERVEJA E PIMBA
CACHASAMBA
AS PIRIQUITAS
SOAGENTE
ESQUENTA
HABEAS COPOS
ALERTA GERAL
HOJE EU POSSO
A BARCA TRICOLOR
100 COMENTÁRIOS
O CALDO
OXIII
ARQUILOUCURA
VAI BRACETA
BLOQUETE
ARTE E CHAMEGO
O CHUVEIRÃO
CAETITE
FLORA E FAUNA
CIRCUITO OSMAR - Campo Grande/Avenida
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória
A MULHERADA
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
AMOR E PAIXÃO
BLOCO MILLENAR
PROIBIDO PROIBIR
QUERO VER O MOMO
BLOCO SAMBA & FOLIA
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBA TERRAMAR
PIPOCA DO BABADO - Projeto Especial
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
NAMORAL
CORRENTE DO SAMBA
TRIO DO COMCAR
BLOCO FOGUEIRÃO
REGGAE O BLOCO
TOALHA DA SAUDADE
ACARÁ
LAROYÊ ARRIBA
BLOCO CULTURAL
RODOPIÔ
Dia 1º de março, (sexta-feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória
ME DEIXA A VONTADE
POLIMANIA
BLOCO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA BAHIA
ALERTA FOLIA
BLOCO AS EXCLUSIVAS
REDUTO DO SAMBA
ALVORADA
Q FELICIDADE
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
OS NEGÕES
SOWETO
MILLENAR
BIG BLOCO DO GUETHO
AS TRANSFORMISTAS
CARTÃO POSTAL
MANGOLÊ
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
GERA A DOIS O BLOCO
TRIO DO COMCAR
CLUBE DO SAMBA
CHAMEGO AFRO
DANÇA BAHIA
TEMPLO DOS ORIXÁS
BAHIA EM CENA
DANDARA
Dia 2 de março, (sábado)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória
A partir das 10h30
TODO MENINO É UM REI - Infantil
RATHAPLAN - Infantil
PEQUENO PRINICIPE DE AIRÁ - Infantil
DIDÁ
BLOCO DA SAUDADE
POLIMANIA
A partir das 13h
PIPOCA DO SAULO
CANELIGHT
AS MUQUIRANAS
BABY LEGUAS
AS KUVITEIRAS
TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
ME DEIXA VONTADE
TRIO COMCAR
MALE DEBALÊ
VEM SAMBAR
BLOCO DO CAJÁ
BLOCO JAKÉ
BOKA LOUKA
AS TRANFORMISTAS
É COM ESSE QUE EU VOU
DIAMANTE NEGRO
ILÊ AIYÊ
BANKOMA
BLOCO AFINIDADE
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE KORIN EFAN
VAMOS NESSA
TRIO DO COMCAR
MANIA DE SAMBAR
ABUSE E USE
BLOCO CULTURAL
GINGA DE NEGRO
JOGO DE IFÁ
TEMPERO DE NEGRO
FILHOS DE NANA
SURF REGGAE
ILÊ OIYA
AXÉ DADÁ
AS INCABULADAS
FOUR DAYS
FILHOS DE OGUM DE RONDA
SÓ SAMBA DE RODA
TOAE
BLOCO BOM D +
SAMBA TERRAMAR
Dia 3 de março, (domingo)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h30
MAMULENGO - Infantil
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE - Infantil
IBEJI - Infantil
RHATAPLAN - Infantil
MAC MAC - Infantil
PIERROT DE PLATAFORMA
A partir das 13h
INTER
COMMANCHE DO PELÔ
TRIO DO COMCAR
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
BLOCÃO DA LIBERDADE
BANANA REGGAE
OS NEGÕES
FANFARRA DO INTER
BLOCO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA BAHIA
AMBIENTAL & ECOSSISTEMA
SEUILSON - Projeto Especial
BLOCO OI
OMO OXUM
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
MUTANES O BLOCO
KAMBALAGWANZE
FILHOS DE GANDHY
FILHOS DO CONGO
FURACAO 2001
AFRO LIBERDADE
ALABÊ
Dia 4 de março, (segunda-feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitória
A partir das 10h
DIDÁ
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE - Infantil
BLOCO DA SAUDADE
CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
A partir das 13h
AS MUQUIRANAS
CHEIRO DE AMOR - Projeto Especial
MUDANÇA DO GARCIA
É COM ESSE QUE EU VOU
100 CENSURA
AS KUVITEIRAS
ILÊ AIYE
BLOCÃO DA LIBERDADE
TRIO DO COMCAR
FILHOS DA FEIRA
BLOCO JAKÉ
SEUILSON - Projeto Especial
PAGODÃO
BLOCO DO CAJÁ
AS TRANSFORMISTAS
SAMBA TERRAMAR
BLOCO OI
COM TODO GÁS
FOUR DAYS
SAMBA JUNINO
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE OGUM DE RONDA
FILHOS DE OMOLU
ASPIRAL DE REGGAE
ÒKAMBÍ
FILHOS DE JHÁ
ARAIYÊ
BOKA LOUKA
TOMALIRA
CORISCO
BLOCO D +
Dia 5 de março, (terça-feira)
Entidades com saída Hotel da Bahia / Corredor da Vitoria
A partir das 10h
VAMOS NESSA - Infantil
PIERROT DE PLATAFORMA
A partir das 13h
OLODUM - Projeto especial (sem cordas)
COMMANCHE DO PELÔ
MUZENZA
TRIO DO COMCAR
100 CENSURA
MUTANTES - Projeto Especial
FILHOS DO CONGO
SEUILSON - Projeto Especial
ILÊ AIYE
KAYALA DA BAHIA
CONTRA FLUXO
Entidades com saída Rua Chile
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TARRINDO DE Q
CIRCUITO DODO - BARRA /ONDINA
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira) 16h
BABY LEGUAS / CID GUERREIRO
SIRI COM TODI
CHEIRO - Projeto Especial
TO LIGADO
OS MASCARADOS
PIPOCA DO EVA
TRIO DO COMCAR
SEUILSON - Projeto Especial
HISTÓRIA DO CARNAVAL DE SALVADOR CONTADA NO TRIO - Projeto Especial
BANANA REGGAE
BIG BLOCO DO GUETO
AXÉ MEU CARNAVAL - Projeto Especial
NOVA SAGA
BLOCO OI
O DEFENSOR DOS VAQUEIROS
SWING SEM FREIO
Dia 1º de março, (sexta-feira) 15h30
Bloco TEEN GATAS E GATOS
PIPOCA DO SAULO
BABY LEGUAS
VUMBORA
NANA BANANA
TIMBALADA / BLOW OUT
BLOCO D+ / BLOCO EVA
FISSURA
PROJETO ESPECIAL - CHEIRO HIBRIDO
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
TRIO DO COMCAR
LINCOLN E DUAS MEDIDAS - Projeto Especial
LA FÚRIA - Projeto Especial
PSIRICO - Projeto Especial
PAPAZONI - Projeto Especial
SEUILSON - Projeto Especial
NAMORAL
RODOPIÔ
PIPOCA DO BABADO
BLOCO OI
BLOCO DOS VAQUEIROS
KOYOTE LUXURIA
Dia 2 de março, (sábado)
10h
Bloco HAPPY - Infantil
Bloco TEEN GATAS E GATOS
A partir das 15h30
CORUJA
VUMBORA
BLOCO EVA
NANA BANANA
TIMBALADA
PIPOCA DO ALOK - Projeto Especial
BANANA CORAL
BLOCO FISSURA / O VALE
VOA VOA
INTER
SIRI COM TODI / BLOCÃO
TO LIGADO
TRIO DO COMCAR
TA RINDO DE Q
SEUILSON - Projeto Especial
CARTÃO POSTAL
NAMORAL
PIPOCA COM REFRIGERANTE
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
BLOCO OI
SAMBA TERRAMAR
BLOCÃO
REGGAE O BLOCO
Dia 3 de março, (domingo)
10h
BLOCO INFANTIL HABEAS COPINHO
15h30
OLODUM
A partir de 16h30
CAMALEÃO
FECUNDANÇA / CORUJA
MEU E SEU
ME ABRAÇA
LARGADINHO
TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
CROCODILO
PRAIEIRO
PIPOCA DO JONAS ESTICADO - Projeto Especial
TRIO DO COMCAR
CORTEJO AFRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A MULHERADA
ÁGUA DE COCO
CORDÃO CULTURAL AFRO POP
PIPOCÃO
ALERTA VERDE
KAYALA DA BAHIA
Dia 4 de março, (segunda-feira)
A partir das 16 h
CAMALEÃO
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
FECUNDANÇA / CORUJA
BLOCO MEU E SEU
ME ABRAÇA
TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
BLOCO LARGADINHO
CROCODILO
BLOCO PRAIEIRO
BALADA
BLOCO VEM SAMBAR
TRIO DO COMCAR
VEM SAMBAR NO CARNAVAL DE SALVADOR
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
CORTEJO AFRO
TRIO DO FUNK
AFRO MUZENZA
MALÊ DEBALÊ
ÁGUA DE COCO
BLOCO PIPOCÃO
BLOCO Q FELICIDADE
DD NO COMANDO DENI DENAN
Dia 5 de março, (terça-feira)
A partir das 16h
CAMALEÃO
LARGADINHO
BLOCO JAKÉ
AS MUQUIRANAS
SOLLARES
TRIO ELETRICO ARMANDINHO DODO E OSMAR
AGUA DE COCO
TE TE TE
TRIO DO COMCAR
BANANA REGGAE
A MULHERADA
CARTÃO POSTAL
SURF REGGAE
SKA REGGAE
AS INCABULADAS
BLOCO PIPOCÃO
KAYALA DA BAHIA
CIRCUITO BATATINHA- Centro Histórico
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)
A partir das 20h
EXPRESSÃO NEGRA
ARCA DO AXÉ
IDARÁ
ARAIYÊ
DIAMANTE NEGRO
KORIN EFAN
KAYALA DA BAHIA
MALCOLM X
ROLINHA PREGUIÇOSA
DARAJÚ DE ODÉ
NOVA FLOR
OGUM XOROKÊ
OMINIRÁ
BOKA LOUKA
SKA REGGAE
SURF REGGAE
Dia 1º de março, (sexta-feira)
A partir das 16h
IBEJI - AFRO INFANTIL
RELÍQUIAS AFRICANAS
BOMBOCADO
CONEXÃO TRIBAL
USINA DE SAMBA
CORISCO
AFRO LIBERDADE
JOGO DE IFÁ
AMIGOS DE BABA
AGBARA
POVO DE SANTO
MUTUÊ
OLORUM BABA MI
BABA AFOMAN
SAMBATERRAMAR
TOAE
FILHOS DE OXALÁ
NO MITHIEÊ
QUINTAL DO SAMBA
Dia 02 de março, (sábado)
FILHAS DE GANDHY
BAHIA EM CENA
O MANGUE
ACARÁ
MUNDO NEGRO
FILHOS DE JHÁ
KIZUMBA
ALERTA MENTE NEGRA
TOMALIRA
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELO
CHABIS’C
IMPACTO SONORO
AFROBOGUM
KORIN NAGO
MUZENZA
FOUR DAYS
CABEÇA DE GELO
DANADO DE COUTOS
FILHOS DE NANA
ORIOBÁ
LEVADA DO JEGUE
Dia 3 de março, (domingo)
ZUM ZUM MEL KIDS (Infantil)
CHABS’C
ABI SI AYE
KIZUMBA
LUAÊ
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
APACHES DO TORORÓ
IDARÁ
CARNAPELÔ
TEMPERO DE NEGRO
MALCOLM X
AFRODESCENDENTE DA BAHIA
SAMBA & FOLIA
BOLA CHEIA
LEVA EU
DANÇA BAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
BIG BLOCO DO GUETO
Dia 4 de março, (segunda feira)
COMMANCHE - Infantil
SAMBETÃO - Infantil
PULANDO E BRINCANDO - Infantil
BLOCO DA CAPOEIRA -Infantil
FILHOS DE KORIN EFAN
TAMBORES E CORES
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
INSABA MAZA
BABA AFOMAN
AFOXÉ ÒMO ÌZÓ
IJEXÁ DA BAHIA
RODOPIÔ
FILHOS DE OMOLU
AYRA LOGUM
ALABÊ
MANIA DE SAMBAR
Dia 5 de março, (terça-feira)
BLOCO CANELIGHT
SWING DO PELÔ
LUAÊ
FILHOS DE NANÃ
FILHOS DE OMOLU
BAHIA TOTAL - Projeto Especial
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
ILÊ OYÁ
BLOCO FOGUEIRÃO
MUTANTES O BLOCO
KAMBALAGWANZE
KORIN NAGO
OKANBI
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
MALCOLM X
MALÊ DEBALÊ
SAMBRASIL
SOWETO
FILHOS DA FEIRA
DANDARA
CIRCUITO MESTRE BIMBA - NORDESTE - AMARALINA
Dia 27 de fevereiro, (quarta-feira)
A partir das 18h
NUCANA
BLOCO DA PREVENÇÃO
SUINGUE MAGIA
BLOCO AS DONZELAS
BLOCO SEDUÇÃO SAMBA
BLOCO CANIBAIS
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA
BLOCO ZUM ZUM ZUM
Dia 28 de fevereiro, (quinta-feira)
A partir das 16h
BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ
BLOCO DM DE BOA
AS DIREITINHAS
BLOCO R9
BLOCO BAILE BLACK
BLOCO AS DONDOLETES
BLOCO SAMBA MAINHA
BLOCO COLAR DE CONCHA
BLOCO MENINOS DA VILA
BLOCO HASTANG
Dia 01 de março, (sexta-feira), a partir das 10:00 horas.
BLOCO OS TOALHINHAS
BLOCO OS TOALHAS
BLOCO TUDO & LUXURIA
BLOCO AS MERENDAS
BLOCO NOSSA GENTE
ARRASTÃO OS ESPONJAS
BLOCO Q.G.O BLOCO
BLOCO FURA OLHO
BLOCO MIAME
AFOXÉ BAMBOXÊ
Dia 2 de março, (sábado)
A partir das 10h
BLOCO FURACÃO KIDS
BLOCO DO BENNY
BLOCO BOQUEIRÃO
BLOCO SOU + DE IR
ARRASTÃO OS CANALHAS
ARRASTÃO ANTONINO FISTEN
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
BLOCO SAMBA NORDESTE
BLOCO SAMBA DA VELA
BLOCO AFRO & ARTE
BLOCO NA B ATIDA PERFEITA
BLOCO KUPULA UNIDA
BLOCO L.A PRIVILLEGE
Dia 3 de março, (domingo)
A partir das 11h
BLOCO PIRULITO
ARRASTÃO RUMA RUMA
BLOCO OZ KOBRÕES
BLOCO OS REBELDES
BLOCO VELHA GUARDA
BLOCO AS PAGODEIRAS
BLOCO SEM MISÉRIA
BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM)
BLOCO AFRO ARTE KIZUMBA
Dia 4 de março, (segunda-feira)
A partir das 10h
BLOCO BALAOZINHO
BLOCO AS NORDESTINAS
BLOCO QUASE PERFEITA
BLOCO SE ILÁ YES
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
BANDA NOVA REPUBLICA
BLOCO SEGUE O FLUXO
BLOCO SWING & MAROTOS
BLOCO CHEIA DE CHARME
BLOCO BIRIMBADA
BLOCO DO GORDINHO
BLOCO DOS PIRATAS
AS PIRIGUETES
Dia 5 de março, (terça-feira)
A partir das 13h
BLOCO QUABALES 10
BLOCO VOCE BEBEU
ARRASTÃO AS PERVERSAS
BLOCO CORNO NORDESTINO
BLOCO JUNTE - SE
BLOCO ELITE
BLOCO NORDESTE 40 GRAUS
BLOCO RB EXCLUSIVO
BLOCO FEST TIGRE
BLOCO POSITIVE