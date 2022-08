Prefeitura divulga protocolo de enfrentamento à varíola em Salvador

O aumento no número de casos de monkeypox (varíola dos macacos) levou a Prefeitura de Salvador a criar um protocolo específico para lidar com a doença. A capital tem nove casos confirmados e 43 pacientes com suspeita de infecção. Os detalhes foram apresentados pelo secretário municipal de Saúde, Décio Martins, nesta quarta-feira (3).

O gestor explicou que o Município vai disponibilizar 28 unidades básicas de referência para atendimento e coleta laboratorial e 16 unidades de urgência e emergência para receber os pacientes com suspeita da doença. Décio frisou que o protocolo não deve causar pânico, o objetivo é servir como ferramenta de informação para a população.

“Os protocolos servem para orientar a população sobre quando procurar nossas unidades e quais cuidados adotar para evitar a disseminação da doença e para se proteger. O objetivo é informar as pessoas sobre quando procurar as unidades de saúde. Por enquanto, os casos têm sido leve e, dos nove, quatro já estão curados”, afirmou.

A monkeypox é uma doença viral. O paciente apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares, linfonodos (nódulos no pescoço, axila e virilha), calafrios e exaustão, mas o principal indicativo é o aparecimento de erupções (bolhas) na pele, principalmente na boca e na genitália.

Quem apresentar os sintomas deve procurar uma das unidades de saúde. Nos casos suspeitos, o paciente deve ser isolado, inclusive do contato com a família, até que o resultado do exame fique pronto. A recomendação é procurar ajuda médica assim que notar o aparecimento das bolhas. Elas não devem ser estouradas e precisam ser higienizadas com água e sabão (confirmar mais abaixo).

O teste é feito através do recolhimento da secreção que sai das bolhas. Existem quatro laboratórios no Brasil que fazem a análise do material, e Salvador está referenciada com a unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O resultado é divulgado cerca de uma semana após a coleta.

Quando procurar uma das 44 unidades disponíveis em Salvador, o paciente será isolado das demais pessoas presentes no posto e fará a coleta do material. É importante que ele esteja de máscara, porque a transmissão acontece através das gotículas respiratórias e do contato com as feridas. Caso não esteja usando a proteção adequada, ele receberá uma na unidade. Os sintomas persistem de duas a quatro semanas, e o isolamento pode durar até 21 dias. As 44 unidades entraram em operação a partir de segunda-feira (8).

Cenário

Em Salvador, existem pacientes confirmados ou com suspeita de infecção em quase todos os distritos sanitários. O único sem casos confirmados e sem suspeitas é a Liberdade, onde duas situações foram descartadas.

O distrito sanitário do Cabula/ Beiru é o que tem o maior número de casos. São três pacientes confirmados e sete suspeitos de estarem infectados. Em seguida, aparece Barra/ Rio Vermelho com duas confirmações e duas suspeitas, Brotas (1 confirmação e 6 suspeitas), Boca do Rio (1 confirmação e 1 suspeita), Centro Histórico (1 confirmação e 1 suspeita), Itapuã (1 confirmação e 1 suspeita), Cajazeiras (1 suspeita), Itapagipe (3 suspeitas), Pau da Lima (2 suspeitas), São Caetano/ Valéria (8 suspeitas) e Subúrbio Ferroviário (1 suspeita).

Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), a Bahia tem 11 casos confirmados de varíola, um caso provável e 75 pacientes com suspeita de estarem infectados. Salvador lidera a lista das três cidades que confirmaram a presença da doença, sendo seguida por Santo Antônio de Jesus (2 confirmações e 1 suspeita) e Ilhéus (1 confirmação).

Existem outras cidades com suspeita da doença: Itaberaba (4), Santa Cruz Cabrália (4), Ibicaraí (3), Camaçari (2) e Lauro de Freitas (2). Há também 22 municípios com ao menos um caso suspeito, são eles: Amargosa, Aratuípe, Barra, Cairu, Camamu, Canarana, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dias D’Ávila, Itapebi, Itiruçu, Jaguaripe, Juazeiro, Nazaré, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passé, Serra do Ramalho, Ubaíra, Vitória da Conquista e Xique-Xique. Outros 32 casos foram descartados.

Confira as medidas preventivas:

Realizar atividades de educação e comunicação em saúde;

Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool a 70%;

Utilizar máscara cirúrgica de acordo com os Protocolos;

Evitar tocar olhos, nariz e boca;

Evitar contato físico próximos com as pessoas;

Reduzir o número de parcerios(as) sexuais;

Realizar etiqueta respiratória;

No caso de pessoas com Monkeypox manter isolamento domiciliar;

Deve-se evitar tocar nas feridas e levar as mãos à boca e/ou aos olhos;

Vesículas não devem ser rompidas;

Higienização da pele e das lesões podem ser realizadas com água e sabão;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies.

Confira onde buscar ajuda:

Unidades Básicas de Saúde:

Distrito Barra/Rio Vermelho: USF Lealdina Barros e USF Clementino Fraga

Distrito Brotas: USF Olga de Alaketu

Distrito Cabula Beiru: USF São Gonçalo, USF Mata Escura e USF Doron

Distrito Cajazeiras: USF Nelson Piahuy

Distrito Itapuã: USF Itapuã, USF Jardim Campo Verde e USF Mussurunga I

Distrito Pau da Lima: USF Cambonas, UBS Castelo Branco e USF São Marcos

Distrito Subúrbio Ferroviário: USF Ilha Amarela, USF Ilha de Maré, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Teotônio Vilela II

Distrito São Caetano/Valéria: USF Alto do Peru e USF Pirajá

Distrito Liberdade: USF San Martim I, UBS Maria Conceição Imbassahy

Distrito Boca do Rio: USF César de Araújo e USF Pituaçú

Distrito Sanitário Itapagipe: UBS Ministro Alkimin e USF São José de Baixo

Distrito Centro Histórico: UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho) e USF Pelourinho

Unidades de Urgência e Emergência: