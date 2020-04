Prefeitura e CittaMobi reforçam divulgação para combate ao covid-19

Uma parceria entre a prefeitura e o aplicativo CittaMobi já possibilita, a partir desta quinta-feira (9), o reforço na divulgação das ações de combate ao coronavírus em Salvador. O aplicativo de monitoramento do transporte coletivo por ônibus, implantado pela gestão municipal desde 2015, registra cerca de três milhões de consultas por mês e 1,5 milhões de downloads.



Ao utilizar a ferramenta, o usuário passará a visualizar orientações preventivas na tela inicial, bem como o link para o canal oficial da Prefeitura, fonte segura para informações atualizadas sobre as diversas providências de contenção do vírus.



A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), com o apoio da Diretoria de Modernização e Tecnologia da Gestão, da Secretaria Municipal de Gestão. O intuito é alcançar cada vez mais cidadãos soteropolitanos através da conscientização para a importância da prevenção à Covid-19, além da divulgação das ações municipais desenvolvidas pela Prefeitura nesse período de enfrentamento à pandemia.