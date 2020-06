Prefeitura e governo preparam protocolo único para retomada, diz Neto

ACM Neto afirmou que um protocolo conjunto entre prefeitura e governo do estado pode ser apresentado nesta terça-feira (30), data em que vários decretos sobre fechamento de atividades expiram. Ele tem uma coletiva marcada para amanhã para anunciar o que deve continuar fechado e o que poderá ter uma retomada. Talvez Rui Costa esteja presente, se o protocolo comum for concluído.

Esse protoclo deve ser bastante detalhado e específico para cada área. "Quais são as fases de retomada, quais são os critérios e quais são as atividades que estarão inseridas", diz, explicando como será. "A ideia é que cada atividade esteja vinculada a indicadores que se alcançados permitem a inserção daquela atividade, portanto a retomada daquela atividade", diz.



Neto diz que prefeitura e governo do estado já tinham planos prontos, separadamente, mas ele conversou com o governador e quer fazer um protocolo conjunto.

"Na semana passada, solicitei ao governador uma reunião virtual, como tem acontecido. Conversamos eu, ele e os secretários de Saúde, Fábio Villas Boas e Leonardo Prates. Não só fizemos uma avaliação do quadro, com os números, principais informações a respeito da pandemia, mas também eu sugeri que nós pudéssemos ao longo do final de semana trabalhar para tentarmos construir um protocolo comum a partir de agora, que trouxesse essa perspectiva de retomada das atividades e que fosse um protocolo único do estado e município", explicou Neto.

O plano da prefeitura era comandado pelo secretário da Casal Civil Luíz Carreirz e o do governo pelo secretário Walter Pinheiro. "Sábado e domingo foram dois dias de muitas conversas, muitos encontros", diz. "Na maior parte do Brasil, cada um tem o seu. Governo tem o seu e as prefeituras têm as suas. A nossa tentativa aqui é unificar".

A ideia é que essa proposta comum seja consolidade até o final de hoje para que amanhã seja divulgada. Ele disse que um protocolo conjunto iria facilitar a vida de todos. "Facilitar a vida do cidadão comum que tem que se preparar para saber o que pode e o que não pode, quando vai poder e não vai poder. São muitas regras. Para cada setor, vamos ter protocolos específicos, detalhados, que vão exigir acompanhamento e fiscalização", diz.

Também amanhã Neto deve anunciar que bairros continuarão com medidas restritivas, pois todos os decretos vencem nesta terça, exceto em São Marcos, onde se encerrou, e Pau da Lima, que começou no domingo (28).