Prefeitura entrega 1ª etapa da requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro 

A primeira etapa de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro foi entregue nesta sexta-feira (24) pelo prefeito ACM Neto, com presença também do vice, Bruno Reis.

O trecho recuperado é de 2,5 km e vai da BR-324 até a altura do Supermercado G. Barbosa, em Pau da Lima. As intervenções, com investimento de R$ 5,2 milhões, incluem melhorias na drenagem e troca do asfalto, além de implantações de passeio em concreto, meio-fio e piso tátil. Foram instaladas 657 luminárias em LED, com investimento de R$1,2 milhão.

"A Estrada Velha estava completamente destruída, buraco pra todo lado, principalmente com as chuvas. Então, a Prefeitura está requalificando inteiramente a via e, hoje, está sendo entregue a primeira etapa. Até o fim do ano, toda ela deverá estar recuperada, desde a BR-324, na altura de Pirajá, até a região de São Cristóvão. A intenção é dar mais segurança e mobilidade para quem vive por aqui", afirmou o prefeito.

A obra de requalicação da Estrada Velha teve investimento total de R$ 30,5 milhões da prefeitura. Serão quatro etapas, executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Desafios

O vice-prefeito acompanhou a elaboração do projeto quando ainda estava no comando da Seinfra. Ele afirmou que foram muitos os desafios para a realização da obra, incluindo trânsito pesado e forte presença de pessoas e comércios na região, além do grande volume de chuva nesse primeiro semestre na capital baiana.

"No entanto, organizamos as intervenções de forma a trazer o mínimo de transtorno possível para os cidadãos. Mesmo com todo esse contexto, as obras avançaram e já apresenta melhoria na qualidade de vida das pessoas, que podem transitar por aqui com maior rapidez e segurança", avaliou Bruno Reis.

Com 16,6km, está é a maior intervenção viária realizada pela Prefeitura, superando os 14 km requalificados da Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em 2016. A medida faz parte do conjunto de ações do programa Salvador 360, eixo Investe.

As melhorias envolvem desde o alargamento da pista em determinados pontos do trajeto até a requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade. O projeto contempla também a implantação de ciclovias.

Além disso, está sendo redesenhado o traçado da pista em trechos críticos e nos acessos aos bairros de Pirajá, Jardim Santo Inácio, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Canabrava, Fazenda Grande, Nova Brasília, Mussurunga e São Cristóvão. A obra prevê ainda intervenções nos trechos da Minusa Tratorpeças até o Mercado Dia, e nas proximidades do terreno da Axxo e do Cemitério Bosque da Paz, chegando à Avenida 29 de Março.