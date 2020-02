Prefeitura entrega campo de futebol na comunidade do Baixão em Luís Anselmo

A Prefeitura de Salvador requalificou o campo de futebol da comunidade do Baixão, em Luís Anselmo. A obra foi entregue pelo vice-prefeito Bruno Reis na noite de segunda-feira (17).

Para a requalificação do campo do Baixão, a Prefeitura investiu cerca de R$ 100 mil. Os recursos foram destinados à realização de serviços de alvenaria e pintura, troca de traves e de alambrados, além de obras de drenagem, implantação de rede de cobertura e melhorias na iluminação do equipamento esportivo, em Luís Anselmo. “Vamos continuar avançando com o programa de construção e revitalização de campos e quadras em Salvador”, afirmou o vice-prefeito.

Acompanhando do presidente da Câmara, Geraldo Júnior, e dos vereadores Beca, Kiki Bispo e Demétrio Oliveira, Bruno Reis autorizou o serviço de recapeamento asfáltico e a implantação de lâmpadas em LED em todos os pontos de iluminação da localidade.