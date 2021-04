Prefeitura entrega contenção de encosta em Periperi

A Travessa dos Dendezeiros, em Periperi, ganhou uma contenção de encosta nesta terça-feira (27). A estrutura, que garante mais segurança aos moradores da área, dando estabilidade ao terreno e evitando que deslizamentos de terra ocorram. A entegra foi feita de forma simbólica pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos.

A contenção tem 252 m² de concreto projetado e 400 m³ de alvenaria de pedra. No decorrer da obra, foram realizados serviços de drenagem, pavimentação nos passeios e na escadaria – que também ganhou com corrimão –, facilitando o deslocamento da população. O investimento total da intervenção é de R$333 mil provenientes de recursos próprios.

Contenção tem 252 m² de concreto e 400 m² de alvenaria de pedra (Foto: Betto Jr/Secom)

Bruno Reis afirmou na entrega que a intervenção é parte de um conjunto de ações voltadas para a realização de intervenções da Prefeitura em áreas de risco.

“Essa é mais uma das 330 áreas de risco que protegemos em Salvador nos últimos oito anos. Já investimos, entre recursos próprios e captados, mais de R$200 milhões. A cidade hoje está muito mais preparada para enfrentar chuvas. O comum todos os anos, em período como esses, era vermos casos de desabamentos e pessoas desabrigadas por causa de deslizamentos de terra. Essa realidade, no entanto, tem mudado com muito trabalho”, afirmou.

O prefeito também falou sobre o volume de chuvas na capital baiana em abril, que acumulou quase 470 mm – quantidade muito maior do que a previsão meteorológica, que era de 290 mm. Ele também lembrou os investimentos municipais destinados para execução de obras de infraestrutura concluídas e em andamento, que promoverão mais segurança às localidades consideradas mais vulneráveis.

“Neste momento há mais oito contenções de encostas em execução e mais três a iniciar. Sobrevoamos toda a cidade para identificar as áreas de risco. Este trabalho não é apenas nesse período de chuvas, mas nos 365 dias do ano. Aqui próximo, na comunidade de Mamede (Alto da Terezinha), estamos preparando um conjunto de intervenções para trazer mais segurança e tranquilidade para as famílias”, disse.

Mais segurança

Morador do local que ganhou a contenção, o aposentado Geraldo Santos, 67 anos, conta que a situação anterior era motivo de preocupação para toda a vizinhança. “Quando chovia, o barro da encosta descia e isso era motivo para deixar todo mundo aflito. Essa obra de contenção, agora, traz mais segurança para todos nós e afasta de vez o medo de que alguma tragédia possa acontecer”, disse.

Marlene Pereira, 85 anos, revela os diversos transtornos provocados por conta das chuvas. “Tinha casa na parte de cima da encosta que pensei que ia cair porque a água chegou a formar uma cratera. Eu também tinha dificuldade de subir e descer a escada que tinha, que era improvisada, de barro. Quando chovia escorregava bastante. Só dava para subir praticamente engatinhando. Muita lama se formava”, afirmou.

Instalação de encostas

De 2013 para cá, Salvador recebeu 104 contenções de encostas definitivas, em obras coordenadas pela Seinfra. Além de Periperi, neste ano, já foram beneficiadas com iniciativas do tipo comunidades em Matatu de Brotas e Alto de Coutos.

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil de Salvador (Codesal), também aplica geomantas, que são proteções formadas por um composto de PVC e geotêxtil com cobertura de argamassa jateada. Ao todo, são mais de 200 áreas de risco alcançadas por meio dessa tecnologia.