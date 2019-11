Prefeitura entrega espaço de lazer na Baixa do Chocolate, em Brotas

A Prefeitura de Salvador entregou na noite de quarta-feira (06) a reforma da Praça Hildete Santos Ribeiro localizada na comunidade da Baixa do Chocolate, em Brotas. O equipamento público de convivência foi inaugurado pelo vice-prefeito Bruno Reis ao lado dos vereadores Sérgio Nogueira e Paulo Magalhães Júnior,

Na Baixa do Chocolate foi feito paisagismo, melhorias na iluminação pública e serviços de pavimentação, além de implantação do parque infantil, mesas de jogos, brinquedos e equipamentos para a prática de exercícios físicos ao ar livre.Com 108 metros quadrados de área construída, a Praça Hildete Santos Ribeiro, na Rua Tibiriçá, é acessível a pessoas com deficiência e foi reformada com materiais produzidos na fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

“Fico muito feliz em chegar para entregar a obra e encontrar essa grande quantidade de crianças brincando no balanço, no escorregador. Fizemos ainda equipamentos de ginástica e mesas de jogos para damas, dominó e xadrez. A praça virou um playground”, disse.

A ideia, segundo o vice-prefeito, é dar sequência ao programa de requalificação da capital baiana, oferecendo novas opções de lazer à população para estimular a ocupação das áreas públicas. “Já revitalizamos mais de 400 praças. Estamos devolvendo a cidade ao cidadão”, pontuou.