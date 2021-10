Prefeitura entrega ligação entre Jardim Nova Esperança e Av. Mário Sérgio

Quem faz diariamente o caminho de Jardim Nova Esperança até a Paralela para sair de casa rumo ao trabalho, a escola ou outras obrigações ganhou um motivo para sorrir nesta quarta-feira (13). É que a Prefeitura entregou uma nova ligação entre o bairro e a Avenida Mário Sérgio, acesso viário que vai facilitar o tráfego de veículos que circulam pelos bairros de Canabrava, Trobogy, Nova Brasília e Pau da Lima, além das imediações do Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A ligação entre o bairro e a Avenida Mário Sérgio se dá através da Rua Jardim dos Girassóis, via à direita após a USF João Roma Filho. Para Bruno Reis, a entrega é mais um passo importante na construção de acessos de integração das principais vias da cidade com os bairros do entorno.

"As pessoas do Jardim Nova Esperança viram a via surgir sem ter acesso, o que muda com essa ligação. Um investimento para fazer uma conexão direta com bairro, fazendo uma redução de 20 minutos no tempo de percurso para chegar até a Paralela daqui, o que facilita muito a vida das pessoas, que ganharam 40 minutos que perdiam no trânsito se deslocando", falou o prefeito.

Reis destacou ainda que esse tipo de investimento, além de melhorar a mobilidade, melhora a vida de quem é diretamente afetado por ele.

"Investir em mobilidade é investir na melhoria da qualidade vida, fazendo as pessoas economizarem um tempo que pode ser dedicado para estudar, interagir com a família ou descansar mais um pouco para voltar no dia seguinte ao trabalho", ressaltou.

Para prolongar por 155 metros o que era uma antiga rua sem saída, a obra envolveu execução e serviços de terraplenagem, pavimentação, construção de sistema de drenagem para escoamento de águas pluviais, passeio e meio-fio, além da instalação de iluminação em LED, que são mais modernas e econômicas. O investimento municipal foi de R$1,7 milhão.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro