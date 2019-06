Prefeitura entrega obra de macrodrenagem em Monte Serrat nesta segunda

O prefeito ACM Neto entrega, nesta segunda-feira (01), às 17h30, as obras de macrodrenagem da Rua Urbano Duarte, em Monte Serrat. As intervenções duraram seis meses e resolvem os problemas de alagamento provocados em dias de chuvas, o que era demanda antiga dos moradores.

Com a conclusão das intervenções, as famílias que residem na localidade poderão se sentir mais seguras, em especial nas zonas consideradas de risco, já que as obras proporcionarão mais eficiência no escoamento das águas pluviais.

Foram investidos aproximadamente R$ 2,3 milhões, provenientes de recursos municipais. Todo o serviço foi coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).