Prefeitura entrega praça e anuncia nova iluminação no Bairro da Paz

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, entregou na noite de quarta-feira (03) a Praça das Decisões aos moradores do Bairro da Paz, em Salvador.



De acordo com Bruno Reis, a Prefeitura investiu R$ 52,6 mil para requalificar o equipamento de lazer, que ganhou parque para crianças, diversos brinquedos e academia de ginástica, na qual os moradores podem se exercitar ao ar livre. O local também recebeu paisagismo, nova iluminação e pavimentação.

“A praça é feita com a mesma qualidade de qualquer outra da cidade. Pode ser no Caminho das Árvores, no Subúrbio ou em Cajazeiras. O material usado nas obras é o mesmo”, assinalou o vice-prefeito.

Foto: Divulgação

Reis também anunciou a implantação de nova iluminação na comunidade. “Estaremos aqui em no máximo 15 dias para autorizar o serviço. O Bairro da Paz tem 1,2 mil pontos de iluminação. Todos ficarão em LED. Vamos investir R$ 2,2 milhões”, pontuou.

Bruno ainda destacou a importância do programa Casa Legal, por meio do qual a Prefeitura concedeu o título de propriedade imobiliária para milhares de famílias que vivem na localidade. “Isso representa a segurança e a certeza de que ninguém vai tirar vocês daqui”, afirmou.