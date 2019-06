Prefeitura entrega praça requalificada no Caminho das Árvores

Os moradores do Caminho das Árvores receberam uma praça nova na noite desta quinta-feira (27). Com 21 mil m², o principal destaque da Praça dos Eucaliptos é a vegetação abundante e que, agora, passou a contar com placas explicativas em 19 árvores com informações sobre a espécie, as características, possíveis frutos e o histórico da planta.

Para os moradores da Alameda das Algarobas, onde fica a praça, a medida foi importante por dois motivos: ajuda a difundir conhecimento e reforça a iniciativa da comunidade de plantar mudas no terreno.

Placas ajudam a identificar as espécies de árvores da praça (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) instalou também academias de saúde e de musculação, bancos, jogos de mesa, pista de cooper, rampas, piso tátil e comunicação visual no local.

O prefeito ACM Neto fez a entrega do novo espaço e destacou o trabalho do Município em regiões periféricas da cidade. Ele disse que as intervenções nos espaços mais pobres, primeiro, permitiu que a prefeitura conseguisse fazer o mesmo, depois, em regiões mais nobres da cidade.

“A gente vai chegar ao número de 400 praças recuperadas ou construídas em toda a cidade do Salvador. Essa praça é muito importante e de uma dimensão muito grande. Uma área eminentemente residencial. Há muito tempo os moradores aguardavam uma recuperação desse local, que ficou muito bonito e que garantiu maior condição de mobilidade e acessibilidade”, afirmou.

Prefeito destacou o trabalho feito em diversos bairros (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O advogado Marcos Mendonça, 63 anos, mora há 30 anos no bairro e contou que essa foi a primeira vez que o espaço passou por requalificação. “Estamos muito felizes com o resultado. A gente sempre se reúne na praça para discutir as demandas da comunidade e reformar esse espaço era um desejo antigo. A prefeitura instalou bancos, equipamentos de ginástica, pista de cooper, enfim, fez um bom trabalho”, afirmou.

Na prática, além das mudanças apontadas por Marcos, houve a substituição do asfalto, a poda de árvores, e a troca da iluminação comum por lâmpada de LED. Alguns locais receberam também iluminação cênica na copa das árvores. Os limites da praça passaram ainda por composição e aumento de passeios.

Moradores aproveitam o espaço inaugurado nesta quinta-feira (27) (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O investimento da Secretaria de Manutenção (Seman) na obra foi R$ 365 mil, mas as ruas adjacentes também foram beneficiadas com recapeamento asfáltico e nova iluminação.

Antes da entrega oficial, adultos e crianças já começaram a aproveitar os equipamentos. E não faltaram selfies. Um dos locais mais usados foi a pista de cooper construída no entorno na praça. Moradores aproveitaram para caminhar, correr e andar de skate e bicicleta, o que deixou a região bastante movimentada.