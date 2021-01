Prefeitura entrega reforma completa em iluminação de Cajazeiras

O programa Iluminando Nosso Bairro beneficiou, nesta segunda-feira, 04, mais uma importante localidade de Salvador: o bairro de Cajazeiras - um dos maiores e mais populosos da capital. A entrega do projeto de requalificação da iluminação pública contemplou, nesta etapa, um total de 646 ruas, abrangendo as Cajazeiras da II até a XVI. A entrega do serviço aconteceu à noite, quando o prefeito Bruno Reis fez um pronunciamento na Arena Pronaica.

Em Cajazeiras, foram 3.910 novos pontos de iluminação, todos em LED. Com a obra, Salvador alcançou um total de 70% de reformulação na sua iluminação pública e, de acordo com o prefeito Bruno Reis, a meta do município é chegar a 100% de cobertura inteiramente em LED até o final de 2021.

O projeto em Cajazeiras contou com um investimento da ordem de R$ 4,5 milhões. De acordo com o prefeito Bruno Reis, já existe um cronograma para que outros bairros e localidades da capital baiana sejam beneficiados com o projeto. Um dos critérios para a implantação do programa, explicou ele, é a avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), priorizando localidades mais periféricas e com percentuais mais baixos.

Com o projeto, diversos bairros de Salvador passaram a ter as ruas bem mais iluminadas com a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio por LED, muito mais econômicas, eficientes e que proporcionam maior sensação de segurança aos moradores.

O prefeito Bruno Reis fez pronunciamento na Arena Pronaica ao entregar a obra concluída (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

"A iluminação em LED não só embeleza os bairros que estão sendo beneficiados, mas também contribui no combate à violência porque ruas, logradouros público, bairros iluminados ajudam na questão da segurança pública assim como um equipamento como a Arena Pronaica ajuda no enfrentamento às drogas", disse o prefeito.

Início

O projeto Iluminando Nosso Bairro nasceu em março de 2019, no Calabar. Ali, 92 ruas foram beneficiadas e 634 pontos englobados, com 430 luminárias em LED de 50W, 103 de 70W e 101 de 100W. O investimento foi de R$ 800 mil.

A segunda localidade a ser beneficiada foi Nova Constituinte, onde a modernização ocorreu em 135 logradouros, com a instalação de 865 pontos em LED e implantação de 52 postes. Nesse caso, o investimento foi de R$ 1,17 milhão.

Já na Liberdade, foram 417 pontos de LED distribuídos em 28 postes, com potência variando entre 50W e 100W e investimento de cerca R$ 580 mil. Em seguida, a prefeitura levou a benfeitoria ao Bairro da Paz. No local foram mais de 1,3 mil pontos distribuídos em 179 ruas. Já na região da Palestina, a implantação de lâmpadas em LED contempla 571 pontos de luz distribuídos nas 84 ruas do bairro.

Em Pernambués, o investimento na ação é de R$ 1,7 milhão, com a instalação de lâmpadas em LED nos mil pontos de luz distribuídos nas 137 ruas.

Ao todo, o primeiro ano de programa contemplou 893 logradouros com o total de 5.925 pontos em LED, incluindo ainda localidades como São Caetano e Valéria.

De acordo com a prefeitura de Salvador, as lâmpadas LED têm a luz branca, são mais fortes e favorecem a iluminação. Além de serem mais potentes, elas também geram economia aos cofres públicos.

Entre as vantagens do LED está a eficiência que pode atingir de 50 a 100 mil horas de operação, enquanto que suas concorrentes ficam em torno de 30 mil. Isso faz com que os custos de manutenção sejam muito menores.

"Teremos o que há de mais eficiente em iluminação não apenas no Brasil, como no mundo", apontou Bruno Reis.