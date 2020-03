Prefeitura entrega requalificação da Avenida Luís Eduardo Magalhães

A rua escura amedrontava os moradores que precisavam passar pela Avenida Luís Eduardo Magalhães para voltar do trabalho. Agora, com a as melhorias na via, a região está mais iluminada, ganhou ciclovias e possui um novo asfalto. A requalificação completa da avenida foi entregue na noite desta quarta-feira (11) e são fruto de um investimento de mais de R$ 5,5 milhões da Prefeitura de Salvador.

A nova pavimentação da avenida de 8,8km de extensão faz parte do programa de recuperação de 80 km de vias, lançado em outubro passado e com execução da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). O investimento da Prefeitura para a requalificação asfáltica da Luís Eduardo Magalhães foi de cerca de R$3,5 milhões.

O prefeito ACM Neto ressaltou que a Luís Eduardo Magalhães é responsável pela integração de bairros muito populosos da cidade. “Esta é uma das vias mais importantes e mais movimentadas de Salvador. Trazemos mudanças que são fundamentais para a segurança de quem passa aqui. Também temos a ciclovia em toda a avenida investindo no ciclista e trazendo essa alternativa de mobilidade para os moradores. Tudo isso pensando em melhorar a qualidade de vida dos moradores na capital”, afirmou o gestor municipal.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, relembrou que a avenida foi inaugurada há cerca de 20 anos e não recebeu uma grande requalificação durante todo este tempo. “Estamos inaugurando uma nova avenida”, disse.

Morador da região há mais de 30 anos, o fotógrafo Edvalsi Silva santos, 56 anos, comemora a requalificação do asfalto da avenida. “Até o trânsito ficou melhor do que era antes. Era cheio de buraco e a prefeitura botou um asfalto novo para resolver de vez. Antes da mudança, eu tinha que ficar escapando dos buracos. Até pneu eu já perdi”, comentou.

A antiga iluminação de sódio, que é amarelada, foi substituída por 388 lâmpadas LED, que são cerca de 60% mais econômicas. O investimento em iluminação foi de cerca de R$1,8 milhão, em uma ação realizada pela Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

De acordo com o Diretor de Serviços de Iluminação Pública de Salvador, Junior Magalhães, todos os 141 postes da avenida também foram trocados. Os objetos eram de concreto e foram repostos por outros de metal. Também foram instalados 270 novos projetores em LED. “Com a mudança, foi melhorada a iluminação dos túneis, o que é muito importante porque a antiga dava uma sensação de insegurança”, disse Magalhães.

O aposentado João Nascimento, 58, era um dos que tinha que enfrentar a escuridão da avenida. “Era horrível andar por aqui de noite. Sempre que eu tinha que vir do metrô de noite tinha que andar no escuro, aqui quase não tinha luz. As obras eram necessárias”, afirmou.

A velocidade máxima da via também foi reduzida durante as melhorias promovidas pela Prefeitura. Antes, os veículos podiam atingir atingir até 80 Km/h, agora, o máximo é 70 Km/h. De acordo com Neto, a mudança visa reduzir o número de acidentes na via. “Reduzimos a velocidade máxima e aumentamos o controle com a fiscalização eletrônica. Com a nova iluminação e asfalto, espero que a avenida ofereça mais segurança para quem anda aqui diariamente”, pontuou.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela