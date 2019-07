Prefeitura entregará 10 unidades dos CRAs requalificadas até novembro

Uma mudança no perfil da asssitência social de Salvador com atenção especial aos aspectos preventivos e protetivos. Esse é a intenção do projeto de requalifcação, até novembro, dos 10 dos 28 Centros de Referência da Assistência Social (CRAs) em funcionamento na capital baiana.

Além das mudanças na estrutura física, o programa também vai contemplar melhorias na composição da equipe técnica e na atualização da rede lógica, possibilitando acesso à internet de alta velocidade.

Titular da pasta responsável pelo projeto - que foi lançado no último dia 13, no CRAs Cajazeiras, com a presença do prefeito ACM Neto -, o secretário Léo Prates explica a importância das unidades para a cidade:

“Os CRAs estão para a assistência social assim como as unidades de atenção básica estão para a saúde. Na área básica, a gente entendia que precisava de um investimento maior. Estamos investindo, agora, na prevenção da área social, ou seja, evitar que os vínculos familiares sejam desfeitos”, afirma.

Com a requalificação dos CRAs, a prefeitura altera a forma de investir na assistência. “A gente inverte a lógica da assistência social atuando mais agora em um trabalho de prevenção do que no de reparo. Atuar na área básica é mais barato e você tem mais facilidade de reinserção da pessoa, por exemplo, no mercado de trabalho. É diferente do trabalho realizado com uma pessoa em situação de rua, que precisa ser realizado em vários eixos. É um trabalho mais difícil, envolve um convencimento mais complexo”, explica Prates.

No total, a Prefeitura vai investir R$ 10 milhões na renovação dos espaços, que prestam serviços básicos de assistência às famílias da cidade. Os investimentos fazem parte do projeto Salvador Social, que foi criado a partir da parceria entre o Banco Mundial e a administração municipal, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Na primeira etapa do projeto, passarão pela requalificação as unidades de Cajazeiras, Calabetão, Fazenda Grande do Retiro, Bairro da Paz, Federação, Itapuã, Lagoa da Paixão, Nova Esperança/CEASA, Paripe e São Cristóvão. Com a entrega dessas unidades ainda em 2019, mais cinco requalificações devem ser lançadas pela prefeitura em janeiro do próximo ano. As unidades restauradas passarão por revisão do sistema elétrico e hidrossanitário, requalificação de banheiros; redistribuição de áreas internas; pintura geral; reparos na cobertura, portas, janelas, grades e portões e, também, melhorias na comunicação visual e acessibilidade.

O prefeito ACM Neto e o titular da Semps, Léo Prates, durante o lançamento do programa de requalificação dos Cras, na unidade Cajazeiras (Foto: Divulgação/Semps)

A diretora da Proteção Social Básica, setor da Semps que responde pelos CRAs, Emanuelle Rodovalho, detalha a diferenciação entre as áreas do serviço de assistência. “A área básica tem o papel preventivo e protetivo. Cuida também do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no território, por isso os CRAS estão localizados nas comunidades”, esclarece a diretora.

Quando a situação já está mais agravada, a atuação da assitência parte para a área especial. Nesses casos, já estão sendo vivenciadas situações de violação de direitos. Emanuelle explica que a parte especial da assistência é dividida em duas esferas: de média e alta complexidade.

“A de média complexidade lida com situações de ameaça ou violação de direitos, contudo os vínculos familiares ainda existem mesmo que de forma fragilizada Já nos casos de alta complexidade, os vínculos já foram rompidos”, detalha. Na área especial de atuação são assistidos casos como trabalho infantil e pessoas em situação de rua.





Serviços

Para receber atendimento nos CRAs é preciso residir na região onde o posto está instalado. Cada unidade atende uma determinada área de abrangência para que toda a cidade esteja coberta. Sabendo qual delas procurar, basta que o indivíduo ou família, em qualquer situação de vulnerabilidade social, leve um documento com foto e apresente a demanda para ser encaminhado ao atendimento.

O objetivo desses Centros é desenvolver as ações do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), através de serviços de acolhimento, acompanhamento sociofamiliar, atividades socioeducativas com famílias no contexto comunitário, visando a orientação e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. São desenvolvidas ações como atendimento psicossocial; visitas domiciliares e institucionais, dentre outras.

Bairro da Paz

Entre os dez CRAs que serão requalificados na primeira parte do projeto, o do Bairro da Paz tem uma característica especial: a unidade do bairro é a única que mudará de endereço após a requalificação. Moradores do bairro já esperam pela inauguração. É o caso, da autonoma Jeane Gonçalves, 41, para quem a mudança foi muito positiva.

“Fui no CRAs lá em cima, porque meu marido recebeu uma carta da previdência, fui me informar. Quando mudar para cá vai ficar muito mais fácil”, comemora. Moradora do bairro há 13 anos, ela conta que hoje precisa andar cerca de 30 minutos para chegar à unidade atual da região. Com a mudança, em cinco minutos Jeane conseguirá chegar ao centro. “Vai ser bom também porque vamos poder resolver as coisas do Bolsa Família aqui perto de casa”.

Segundo a Semps,Salvador tem hoje 314 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Dados do Ministério da Cidadania mostram que 173 mil famílias poderiam receber o benefício e não recebem. Concluída a requalificação, as dez unidades contarão com posto fixo de cadastro do programa.

Além da possibilidade de cadastramento para receber o benefício, o que também deixou os moradores felizes foi a modernização do espaço. Para a aposentada Lindinalva Cruz, 62, e a autônoma Maria José Jesus, 59, a mudança vai fazer toda a diferença. “Com tudo novo vai ficar mais fácil dos funcionários trabalharem”.

ENTREVISTA: Léo Prates

O CORREIO conversou com o titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Léo Prates, sobre o investimento nos CRAs e a mudança no foco da atuação da secretaria. Confira:

O que representam os CRAS e por que requalificá-los?

Os CRAS estão para a assistência social assim como as unidades de atenção básica estão para a saúde. A saúde se divide em atenção de básica, média e alta complexidade. Já a assistência social se divide em área básica e área especial. Na área básica, a gente entendia que precisava de um investimento maior, porque quando chega na especial é como se, comparando com a saúde, a doença já estivesse instalada. Então, a gente está investindo, agora, na prevenção da área social, ou seja, evitar que os vínculos familiares sejam desfeitos.

Como foi possível viabilizar o projeto financeiramente para a requalificação dos CRAs?

Salvador tem um programa chamado Salvador Social, que é feito com investimentos do Banco Mundial, e com ele estamos requalificando e investindo na área da prevenção social.

Como vai acontecer essa requalificação?

Estamos fazendo por lote, agora serão dez unidades. Todas terão requalificação completa da sua estrutura, parte elétrica, rede lógica, georreferenciamento, Também estamos completando as equipes porque muita gente tinha se aposentado. No primeiro momento estamos contratando por Reda, mas já estamos com concurso em andamento, o primeiro da história de Salvador específico para área da previdência.

Com a requalificação, a atuação dos CRAs vai mudar?

Além da requalificação da estrutura, estamos remodelando os CRAS. A ideia é que também sejam, por exemplo, pontos de busca ativa da população, que pode ser beneficiada pelo Bolsa Família. Para se ter uma ideia, Salvador tem hoje 314 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Mas 670 mil famílias poderiam receber o benefício e não recebem. A partir desse processo de requalificação, nós estamos colocando um cadastrador do Bolsa Família em cada CRAs desse. A intenção é que o centro seja também uma unidade para fazer a busca ativa dessas famílias em vulnerabilidade social.

Como foram escolhidas as dez unidades dessa etapa da requalificação?

O critério foi, basicamente, a desestruturação das equipes. Locais onde, por exemplo, ocorreram mais aposentadorias. Porque a assistência social é, basicamente, feita por gente.

Esse é um projeto que terá continuidade?

É um projeto de médio prazo. Agora estamos qualificando dez unidades, que devem ser entregues até novembro. A ideia é que em janeiro a gente lance a requalificação de mais cinco. Na verdade, esse é um investimento permanente, já que a medida que eu completo toda a equipe, o salário daquelas pessoas vai ser pagos sempre. Mesmo com esse impacto grande no custeio, é uma decisão do prefeito cuidar das famílias em vulnerabilidade social.

Qual é o impacto esperado desse projeto e das requalificações para a população?

Nós, além de tudo, estamos aparelhando os CRAs. Uma outra ação importante é um chamamento para o fortalecimento de vínculo. Ou seja, quando o assistente social, o psicólogo, ele percebe que a família está em processo de desestruturação, ele interfere. Esse chamamento é para contratar entidades que trabalhem especificamente com o fortalecimento desses vínculos e que vão atender cerca de 5.983 famílias em Salvador. Esse chamamento é um outro investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Por que essa escolha de investir na atenção básica?

Salvador de fato está investindo enormemente nessa área básica. A gente inverte a lógica da assistência social atuando mais agora em um trabalho de prevenção do que no de reparo, como é a parte especial. Eu acredito que isso vai ser sentido ao longo do tempo, porque eu acredito que isso não é um trabalho para uma gestão. É um trabalho permanente de consolidação das famílias. Além disso, atuar na área básica é mais barato e você tem mais facilidade de reinserção da pessoa, por exemplo, no mercado de trabalho. É diferente do trabalho realizado com uma pessoa em situação de rua, que precisa ser realizado em vários eixos. É um trabalho mais difícil.

CONFIRA OS ENDEREÇOS DOS CRAS DE SALVADOR:

CRAS ÁGUAS CLARAS

End.: Estrada do Matadouro, s/nº – Cajazeiras 6 – Gerência Regional de Educação

Email.: crasaguasclaras@gmail.com

CRAS BAIRRO DA PAZ

End.: Rua Tancredo Neves, n° 80, Bairro da Paz. Cep: 41.515-235

Próximo ao posto de Saúde

Tel.: (71)3368-0212

Email.: crasbairrodapaz15@gmail.com

CRAS BOCA DO RIO

End.: Rua Clemente Mariani, nº 101 X – Boca do Rio

Tel.: (71)3232-4229 / 3462-4496

Email.: crasbocadorio@gmail.com

CRAS BROTAS

End.: Av. Mário Leal Ferreira, nº 80 – Bonocô

Tel.: (71)3381-5369

Email.: crasbrotas15@gmail.com

CRAS CAJAZEIRAS

End.: Conj. Cajazeiras VIII, Setor. D, Casa 51 – Cajazeiras VIII

Tel.: (71)3219-4088 / 3219-4156

Email.: cras.cajazeirasba@gmail.com

CRAS CALABETÃO

End.: Rua Aliança, nº 6 – Calabetão

Tel.: (71)3611-5217 / 3611-5254

Email.: crascalabetao15@gmail.com

CRAS CENTRO HISTÓRICO

End.: Largo da Barroquinha, s/nª – 1ª andar – Barroquinha

Tel.: (71)3611-6830 / 3611-6901

Email.: crassscentrohistorico@gmail.com

CRAS ENGOMADEIRA

End.: Rua da Engomadeira, 437 –Engomadeira

Tel.: (71)3433-1962 / 3433-1851

Email.: crasengomadeira15@gmail.com

CRAS FAZENDA GRANDE DO RETIRO

End.: Rua Melo Moraes Filho, 480- Fazenda Grande do Retiro

Tel.: (71)3403-5318 / 3403-5581

Email.: crasfazendagrande@gmail.com

CRAS FEDERAÇÃO

End.: Rua Pedro Gama, Alto Sobradinho, s/n – Federação

Tel.: (71)3203-2533 / 3203-2762

Email.: crassfederacao@gmail.com

CRAS ILHA DE BOM JESUS

End.: Largo 2 de julho, s/n – Centro

Tel.: (71)3297-3299 / 3297-3010

Email.: crasilhabomjesus@gmail.com

CRAS ILHA DE MARE

End.: Rua do Dendê, s/nº – Santana

Tel.: (71)3297-1213 / 3297-1100

Email.: crasilhademare16@gmail.com

CRAS ITAPAGIPE

End.: Av. Afrânio Peixoto, nº 384 – Suburbana

Tel.: 3390-6712

Email.: crasitapagipe15@gmail.com

CRAS ITAPUÃ

End.: Rua da Cacimba, 253 -Itapuã

Tel.: (71)3285-8572 / 3285-8573

Email.: crasitapua15@gmail.com

CRAS LIBERDADE

End.: Rua Pero Vaz, nº 104, Térreo – Pero Vaz

Tel.: (71)3388-8587 / 3388-8831

Email.: crasliberdade15@gmail.com

CRAS LOBATO

End.: Av. Afrânio Peixoto, nº 384 – Suburbana

Tel.: (71)3390-6712

Email.: craslobato15@gmail.com

CRAS MATA ESCURA

End.: Rua C – Loteamento Jardim Pampulha, s/nº – Mata Escura

Tel.: (71)3390-6746

Email.: crasmataescura@gmail.com

CRAS NORDESTE

End.: Rua Reinaldo de Matos, 34 – Nordeste de Amaralina

Email.: crasnordeste15@gmail.com

CRAS NOVA ESPERANÇA (CEASA)

End.: Rua Castro Alves, nº 8 Nova Esperança

Tel.: 3301-6928 / 3301-6892

Email.: crasceasa@gmail.com



CRAS PARIPE

End.: Rua Potiguar, 4 A – Final de linha da COCISA

Tel.: (71) 3307-8425

Email.: crasparipe@gmail.com

CRAS PARQUE SÃO BARTOLOMEU

End.: Rua São Bartolomeu nº 1332 – Parque São Bartolomeu

Tel.: (71)3401-8046 / 3401-8228

Email.: craspqsaobartolomeu15@gmail.com

CRAS PARQUE SÃO CRISTÓVÃO

End.: Rua Oeste I, nº 04 – Parque São Cristóvão

Tel.: (71)3252-5447

Email.: crasparquesaocristovao@gmail.com

CRAS PAU DA LIMA

End.: Nossa Senhora Auxiliadora S/Nº – Pau da Lima

Tel.: (71)3611-5219 / 3611-5236

Email.: crassantoinacio15@gmail.com

CRAS PLATAFORMA

End.: Rua São Bartolomeu nº 1332 – Parque São Bartolomeu

Tel.: (71)3401-8046 / 3401-8228

Email.: crasplataforma15@gmail.com

CRAS SÃO CRISTÓVÃO

End.: Rua Praias do Brasil, nº 01 – Praça Iolanda Pires – São Cristóvão

Tel.: (71)3377-4130

Email.: crassaocristovao1@gmail.com

CRAS TANCREDO NEVES (NARANDIBA)

End.: Rua Edgar Santos, 611- Narandiba (Centro Social Urbano)

Tel.: (71)3611-5510

Email.: crastancredoneves2015@gmail.com

CRAS VALÉRIA

End.: Praça da Matriz, s/n – Valéria

Tel.: (71)3301-8570

Email.: crasvaleria16@gmail.com

CRAS LAGOA DA PAIXÃO

End.: Via Bronze Caminho 13 – Centro unificado de Esporte e Lazer – CEU VALÉRIA /Nova Brasília de Valéria.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier