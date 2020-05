Prefeitura estuda liberar ‘drive thru’ para shoppings em Salvador

Drive Thru experimental nos shoppings de Salvador: medida deve ser liberada pela Prefeitura (divulgação)

Utilizado de maneira experimental durante o Dia das Mães, o ‘drive thru’ nos shoppings de Salvador pode ser liberado pela prefeitura. A medida tem sido estudada por integrantes da gestão e é possível que, na próxima segunda-feira (18), a prefeitura anuncie a permissão para o ‘drive thru’ nos centros de compras.

Caso seja mesmo permitido, os clientes poderão fazer suas compras por telefone ou pela internet e pegar os produtos nos shoppings, sem sair do carro. Desta forma, se evitaria a formação de aglomerações e o contato pessoal, reduzindo o risco de contágio da Covid-19.

Segundo fontes que integram o núcleo duro do Palácio Thomé de Souza, a operação experimental durante o Dia das Mães foi considerada exitosa e não arriscada. “O cliente encomenda por telefone ou pela internet e pode pegar no local, desde que não saia do carro”, explicou a fonte ao Alô Alô Bahia.

Viktor Andrade (divulgação)

Viktor Andrade assume liderança do escritório da EY em Salvador

Viktor Andrade, até então sócio líder de Fusões e Aquisições para o Brasil e baseado na EY São Paulo, acaba de assumir a liderança do escritório da EY (Ernst & Young) na capital baiana, com o objetivo e conduzir a estratégia de crescimento da empresa regionalmente.

Andrade está há mais de uma década na EY e acumula vasta experiência na captação de investimentos e em fusões, tendo liderado vendas e aquisições de empresas para fundos de Private Equity e para players estratégicos, tanto nacionais quanto estrangeiros.

Através de quatro linhas de serviço – Consultoria, Auditoria, Impostos e Transações, a EY trabalha com mais de 200 mil clientes em 150 países, desde start-ups a multinacionais em todos os setores, ajudando–os a enfrentar os seus desafios mais urgentes.

Juliana Carvalho (reprodução/Redes Sociais)

Cegonha

Gracinha e André Joaquim de Carvalho vão ser avós. Juliana, filha deles, e Antonio Bordon estão grávidos do primeiro filho do casal. O anúncio foi feito, domingo, com uma postagem no Instagram. “Nova foto no perfil! Um brinde ao meu primeiro Dia das Mães”, escreveu Juliana, relações-públicas da Valentino no Brasil. Juliana e Antonio se casaram em 2018, em cerimônia na Igreja de São Francisco, no Pelourinho, seguida de festa para 650 convidados no Palácio da Aclamação, no Campo Grande.



Marina Lima (divulgação)

Exibição

O documentário “Uma Garota Chamada Marina”, sobre Marina Lima, será exibido nesta quarta (13), às 10h10, no Canal Curta. A produção, dirigida por Candé Salles, traz um mix com fatos importantes da cantora, como a mudança do Rio para São Paulo, shows icônicos e depoimentos de amigos, como o arquiteto Isay Weinfeld. O irmão, Antonio Cicero, abre o filme recitando um poema. “Marina tem fama de ser uma pessoa difícil: não ri de qualquer coisa, não faz social. É cheia de critérios. Eu queria dividir uma Marina legal, engraçada, uma garota chamada Marina”, entrega Candé. Imperdível!



Marlon Gama (divulgação)

Logo mais

Marlon Gama participará de live nesta quarta (13), a partir das 21h, no Instagram @decornautas, comandado por Allex Colontonio e Andre Rodrigues. Na ocasião, o arquiteto vai falar, principalmente, sobre a nova morada pós-pandemia, além de destacar dicas de design e pequenas soluções para deixar a residência mais confortável durante o isolamento social.

Agenda online

O empresário Frank Geyer Abubakir, presidente do Conselho de Administração da Unipar, participará de uma live, hoje, ás 15h, no canal de investimentos do Estadão no Youtube. A conversa será mediada pelo jornalista Márcio Kroehn.

Responsável por chefiar a pesquisa para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus no Instituto do Coração (Incor) da Faculdade de Medicina da USP, o cientista baiano Gustavo Cabral falará sobre o assunto, depois de amanhã, às 19h30. O bate-papo poderá ser acompanhado no perfil @unijorge_oficial.

O médico Jadelson Andrade, superintendente do Hospital da Bahia, participará de live na próxima terça-feira, ás 17h, no perfil @hospitaldabahia. Ele irá conversar com o Professor Doutor Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sobre o tema “Pandemia: A experiência bem sucedida de Portugal. È possível transportar para o Brasil?”.

Novo projeto

A cantora Ana Carolina faz nesta sexta (15), às 21h, uma live, com transmissão em seu canal no Youtube. Ela será a primeira artista a se apresentar no projeto Festival Bradesco Seguros, que irá exibir uma sequência de lives com grandes representantes da MPB, do Samba e do Sertanejo.