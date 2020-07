Prefeitura fará intervenções urbanas para a retomada da economia em Salvador

Primeiro dos sete eixos determina reordenamento de vendedores ambulantes e ruas exclusivas para pedestres

A três dias da reabertura dos shoppings centers, prevista para acontecer na sexta-feira (24), a prefeitura anunciou nesta terça-feira (21) o planejamento feito pelo município para a reativação da economia da cidade. São 101 ações que foram distribuídas em sete vertentes, e que representam R$ 7 bilhões de investimento. A expectativa é de que mais de 50 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na capital.

Nesta terça, o prefeito ACM Neto apresentou o primeiro desses sete eixos que trata de soluções urbanas para garantir distanciamento seguro para a população, valorização do comércio informal, e prioridade para os pedestres. Na prática, ele prevê ações como a expansão da rede cicloviária da cidade, incentivo ao uso de bikes, e reorganização de alguns espaços, com vias exclusivas para pedestres e vendedores ambulantes.

“Nós não estamos tratando de ações que vão começar no futuro ou que projetam a nova economia para o pós-pandemia. Todas as ações têm como foco principal e fundamental o curto prazo. São ações de resposta imediata e que terão impacto ainda no ano de 2020”, disse o prefeito.

Os outros seis eixos foram listados como obras de infraestrutura e investimentos privados, melhorias do ambiente de negócios, apoio aos pequenos negócios, fortalecimento da economia criativa e de inovação, medidas tributárias e fiscais, e estímulo ao turismo. “São 101 ações para a reativação da economia, com investimento municipal de R$ 1 bilhão e outros R$ 6 bilhões da iniciativa privada, fomentados e articulados pela prefeitura”, afirmou neto.

Intervenções

Alguns exemplos citados foram a expansão da ciclovia ligando a Rua Oscar Pontes e Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, e a construção de ciclovias no Vale do Canela, Rua Cônego Pereira, e José Joaquim Seabra, na Baixa dos Sapateiros, entre outros.

A prefeitura também se comprometeu a dar um dia de folga, a cada 15 dias trabalhados, para os servidores públicos que forem trabalhar de bicicleta. Neto também falou que incentivos para as empresas privadas que estimularem os funcionários a fazerem o mesmo, mas não deu detalhes.

Ele apresentou alguns exemplos de ruas que serão interditadas para atenderem exclusivamente aos pedestres e vendedores ambulantes. É o caso da Rua Genebaldo Figueiredo, em Itapuã. Um trecho de 201 metros será de uso exclusivo de quem estiver a pé. Já nas Avenidas Sete de Setembro e Joana Angélica, no Centro, as intervenções serão para liberar os passeios para os pedestres e para a reordenação dos vendedores.

Na Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Praça da Piedade e o Beco Maria da Paz, que tem cerca de 450 metros, serão subtraídas 60 vagas de estacionamento para dar lugar aos ambulantes e pedestres. Na Avenida Joana Angélica as faixas de veículos serão diminuídas para que os passeios possam ser ampliados.

Em Cajazeiras, as ações na Estrada do Coqueiro Grande vão afetar 150 ambulantes, e na Boca do Rio um trecho da Rua Hélio Machado vai se tornar exclusivo para os pedestres. A prefeitura não informou as datas exatas de cada uma dessas intervenções, mas disse que elas serão implantadas de imediato.