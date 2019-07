Prefeitura fará reforma da sede da Guarda Civil Municipal a partir de quarta (24)

A Guarda Civil Municipal (GCM) terá sua sede, localizada na Avenida San Martin, na Fazenda Grande do Retiro, reformada. Nesta quarta-feira (24), às 14h30, o prefeito ACM Neto assinará no local a ordem de serviço para o início da requalificação da estrutura.

Com investimento de quase R$ 2 milhões, as instalações da GCM terão áreas de uso coletivo, alojamentos masculino e feminino, refeitório, centro para formação e treinamento de artes marciais cobertos e com mais e 400 metros quadrados, espaço para desenvolvimento de projetos sociais, novo paiol, além de local especial para a banda de música, com isolamento acústico.

A unidade também terá áreas administrativas, espaço social para práticas de atividades esportivas e de lazer, guaritas de segurança, dentre outros ambientes essenciais para o bom funcionamento de uma instituição de segurança pública. A obra ficará a cargo da Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e tem previsão de conclusão de seis meses.

A reforma da GCM se soma a outros investimentos da Prefeitura para modernização órgão. Na atual gestão, os agentes foram contemplados com coletes balísticos modernos, armamento, munições, pistolas de condutividade elétrica, conhecido como Spark, além da ampliação do porte de arma, concedido através de exames de psicoteste, conforme a exigência da legislação vigente. Também já foram entregues novas viaturas, permitindo que a GCM aumentasse o número de atendimentos.

Criada por meio de uma Lei Orgânica Municipal, no dia 11 de julho de 2007, a Guarda Civil foi apresentada ao público pela primeira vez no dia 2 de Julho de 2008, durante o desfile cívico, em comemoração a Independência do Brasil na Bahia, nas ruas do Centro de Salvador.

De lá para cá, grupamentos também foram criados para atender à demanda cidade, a exemplos de Operações Especiais, Proteção Ambiental, Grupo de Operações com Cães, de Rondas da Capital, de Motociclistas e de Apoio ao Turista. Cada um na sua especialidade, sempre aperfeiçoando a qualidade de serviço para atender ao cidadão. Nesses 11 anos, já foram registradas mais de 4 mil ocorrências e mais de 50.5 mil atendimentos diversos à população.

Atualmente, a Guarda Civil conta com um efetivo de 1.211 servidores, sendo 137 mulheres e 1074 homens, que atuam em regime de escala 24 horas, durante os sete dias da semana.