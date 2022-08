Prefeitura fecha parceria internacional para viabilizar projeto Bairro Novo em Vila Mar

O Residencial Vila Mar 1 e 2, em Nova Brasília, que possui 8,5 mil moradores, será beneficiado com o Projeto Bairro Novo a partir da assinatura, na manhã desta segunda-feira (30), de um acordo de cooperação entre a Prefeitura e o Fundo Financeiro do C40 (CFF) para a realização da iniciativa.

De acordo com o prefeito, a iniciativa contará com um aporte de R$1 milhão para execução do projeto, que visa sanar problemas históricos da região, onde mais de 2 mil famílias convivem com o risco de alagamentos, deslizamentos e a possibilidade constante de desmoronamentos de imóveis. “Além de ações de mitigação, o projeto prevê a melhoria socioeconômica da localidade, oferecendo oportunidades e infraestrutura, sempre com foco em operações que sejam saudáveis tanto para as pessoas como para o meio ambiente”, declarou Bruno Reis.

O projeto Bairro Novo em Vila Mar parte de um diagnóstico realizado pela Defesa Civil, que conta com mapeamento de áreas de risco e apontamento das necessidades, indicando soluções geotécnicas a serem utilizadas e abrindo um leque de opções para o município executar, através de parcerias como a firmada esta manhã. O projeto será acompanhado de perto por uma consultora master indicada pela GIZ.

Ilan Curpistain explicou que o acordo visa apoiar cidades a se capacitar para ter projetos sustentáveis financiados e que sejam implementados o quanto antes. "Sabemos que a Prefeitura vem trabalhando para desenvolver projetos para este enfrentamento e tem um compromisso de proteger vidas, fazendo o máximo para manter a vida das pessoas que residem em áreas de risco. E tudo isso tem impacto no clima. Hoje temos quase 50% da cidade em áreas que sofrem algum risco climático, seja por seca, deslizamentos, etc. Então queremos mitigar um problema histórico e olhar também para o futuro, pois novos problemas surgirão e precisamos estar atentos e preparados com proteção, soluções para geração de emprego e renda e valorização e proteção das áreas, trazendo um projeto integrando a situação socioeconômica, lazer e responsabilidade, atrelando a política climática à realidade das pessoas”.

O diretor da Codesal lembrou dos avanços implementados pela gestão municipal nas ações de proteção da população. "Começamos nossa dinâmica com o plano de ações estruturais, quando tínhamos necessidade de soluções urbanísticas em áreas de risco, ainda na gestão passada. A estratégia se alterou para o Bairro Novo. Fizemos uma série de mapeamentos das áreas de risco. Depois partimos para capacitação de moradores com os Nupdecs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil). A poligonal de Vila Mar foi delineada para, a partir daí, observarmos soluções geotécnicas para essa região da cidade", destacou Macêdo.

O encontro ocorreu no Auditório do HUB Salvador, no Comércio, e contou com as presenças do prefeito Bruno Reis; do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo; do vice-diretor do C40 para.a América Latina, Ilan Curpistain; da gerente de Projetos da GIZ/Alemanha, Suzane Kempf; e demais autoridades.

Objetivos

A Cooperação Internacional com o Fundo Financeiro do C40 permitirá que a Prefeitura trabalhe de forma conjunta para aumentar a resiliência e adaptação às mudanças climáticas de dois assentamentos de baixa renda na comunidade de Vila Mar. O projeto Bairro Novo na localidade nasceu do Plano de Ações Estruturais (PAE) da Codesal, voltado para a comunidade de Vila Mar 1 e 2, em Nova Brasília, escolhido no processo seletivo realizado pelo CFF. O organismo apoia cidades em países em desenvolvimento na para mobilizar financiamento tanto para projetos de mitigação do clima como de adaptação.

Os trabalhos fazem parte do apoio que a cidade recebe da C40 – rede de grandes cidades comprometidas com o enfrentamento das mudanças climáticas – e da GIZ, agência do governo alemão. O CFF oferece apoio para formatar o projeto executivo, captar recursos, de modo a transformar de modo sustentável a realidade da comunidade e a qualidade de vida.

Entre as 97 cidades do C40, mais de 60 submeteram projetos, sendo que cinco cidades da América Latina foram contempladas. Salvador foi a única cidade do mundo com três projetos pré-selecionados. Além do projeto do PAE, foram apresentados pela Prefeitura o projeto Mobilidade Elétrica, da Semob, e o Parque Solar de Canabrava, da Secis. O Projeto Bairro Novo Vila Mar foi considerado pela Agência de Cooperação Alemã (GIZ) e C40 como um dos Projetos de alta prioridade para o CFF.