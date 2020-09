Prefeitura inicia construção de viaduto na região do Shopping da Bahia

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura inicia nesta quinta-feira (24) as obras de construção do viaduto direcional que vai fazer a ligação entre a região do Shopping da Bahia e o Acesso Norte, em solenidade que acontece em frente ao centro de compras, às 10h. Na ocasião, o prefeito ACM Neto vai tratar da reabertura de novas atividades e falar sobre medidas contra coronavírus.

O investimento para a implantação do viaduto será de quase R$30 milhões. As obras irão durar 11 meses. O novo equipamento vai permitir maior fluidez no tráfego, eliminando os semáforos em frente ao Shopping da Bahia que regulam os fluxos oriundos da Avenida ACM (Parque da Cidade) e do Acesso Norte/BRT-324