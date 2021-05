Prefeitura instala placas educativas sobre preservação ambiental nas ilhas

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) instalou aproximadamente 50 placas com frases educativas nas Ilhas dos Frades, Maré e Bom Jesus dos Passos, que pertencem a Salvador. As placas destacam a importância da preservação ambiental e visa sensibilizar moradores e turistas que visitam a região.

As placas são confeccionadas a partir do reaproveitamento de materiais descartados de forma irregular. As placas trazem mensagens educativas como: “Não jogue lixo no chão, jogue sementes”, “Na Praia das Neves, Ilha de Maré, deixe seu amor e leve seu lixo” e “Eu amo a Ilha dos Frades, leve seu lixo”, ajudam a incentivar o descarte correto de resíduos e a manutenção da limpeza das praias.

A jornalista e proprietária de um hostel em Bom Jesus dos Passos, Angélica Parras, de 56 anos, aprovou a iniciativa. “As placas são maravilhosas. Além de educativas, vieram em boa hora, pois ajudam a manter a limpeza feita tão bem e com dedicação do pessoal da limpeza”, disse.

“São excelentes lembretes que destacam a importância da participação de todos na preservação do meio ambiente. Através dessa iniciativa, as pessoas podem se tornar agentes multiplicadores através do compartilhamento dessas mensagens nas redes sociais, potencializando ainda mais o alcance dessa ação”, destacou o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

As placas com frases educativas começaram a ser instaladas em julho do ano passado, com intuito de ser atrativo tanto para os turistas como para os moradores. As próximas peças serão implantadas nesta quinta-feira (27), sendo duas placas em Ilha de Maré e três em Bom Jesus.