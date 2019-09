Prefeitura lança edital para ideias de Impacto Social Positivo nesta quinta (26)

A Prefeitura Municipal de Salvador lançará nesta quinta-feira (26), às 16h, no Centro Municipal de Inovação Colabore, localizado no Parque da Cidade (Itaigara), o Edital de Seleção para os Programas de Pré-incubação e Incubação da IN PACTO - Incubadora de Negócios Sociais.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (21) e pode ser baixado no endereço www.inpacto.salvador.ba.gov.br. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no período entre 26/09 a 13/10.

A seleção, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e do Parque Social, ocorrerá para duas modalidades, são elas:

O programa de Pré-incubação , direcionado para ideias, projetos ou negócios em fase inicial de desenvolvimento, inovadores e de impacto social positivo, formal ou informal. Essa modalidade terá a duração de 6 meses, e será composta por 86h de suporte e qualificação, com a realização de palestras, consultorias, capacitações, mentorias e assessoria.

, direcionado para ideias, projetos ou negócios em fase inicial de desenvolvimento, inovadores e de impacto social positivo, formal ou informal. Essa modalidade terá a duração de 6 meses, e será composta por 86h de suporte e qualificação, com a realização de palestras, consultorias, capacitações, mentorias e assessoria. Já o programa de Incubação, tem como público-alvo negócios já formalizados, em início de operação, inovadores e de impacto social positivo. Terá a duração de 12 meses, com a carga horária de 171 horas e oferecerá suporte e qualificação com a realização de palestras, consultorias, capacitações, mentorias e assessoria.

As propostas selecionadas irão receber, gratuitamente, toda a formação, além de acesso à estrutura física da IN PACTO, com estações de trabalho, salas de reunião e espaço multiuso.

Os interessados em participar do evento de lançamento do edital devem se inscrever por meio do Formulário de Inscrição Online no site www.inpacto.salvador.ba.gov.br ou na sede da IN PACTO.

Confira a programação:

Credenciamento e boas-vindas

Abertura com o Secretário da SECIS, André Fraga e a Presidente de Honra do Parque Social, Rosário Magalhães

Apresentação do Edital IN PACTO pelo Coordenador técnico da Incubadora, Randerson Almeida

Palestra - ODS e Negócios de Impacto Social Positivo

Happy hour com a participação da cantora e empreendedora social Pri Floresta