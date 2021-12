Prefeitura libera empréstimos para empreendedores a partir desta segunda (13)

Microempreendedores de Salvador que precisam de empréstimo, mas estão tendo dificuldades para conseguir o recurso com os bancos, receberam uma ajudinha. Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura colocou em funcionamento o CredSalvador, programa que oferece empréstimos de R$ 500 a R$ 15 mil para essa categoria, com juros abaixo do mercado, com prazo de carência e com menos burocracia que as instituições tradicionais.

O programa havia sido anunciado pelo prefeito Bruno Reis durante a retomada das atividades econômicas, no início do semestre, e vai injetar R$ 10 milhões da economia. A estimativa do Município é de que 5 mil trabalhadores serão beneficiados diretamente e mais 5 mil de forma indireta. Bruno fez o lançamento oficial no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves.

“Esse é um crédito fácil. Essa é a diferença em relação aos outros bancos de fomentos existentes, onde os informais precisam, muitas vezes, preencher requisitos que não têm. Tenho certeza que esse dinheiro vai chegar na ponta e vai ajudar a ampliar os negócios, a comprar mais mercadorias e aumentar a quantidade de produtos comercializados, coincidindo com a chegada do 13º salário”, disse.

Os pedidos de empréstimos já podem ser solicitados na plataforma on-line. A estimativa é de que o tempo entre o pedido e a liberação do recurso seja de cinco dias, por isso, o gestor acredita que parte dos trabalhadores poderão investir o dinheiro antes do ano terminar. “A liberação é imediata. A pessoa faz o cadastro, preenche os dados e terá acesso ao crédito”, afirmou.

Quem tiver dificuldade para solicitar o serviço pela plataforma pode procurar o Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm), onde servidores estarão disponíveis para fazer as orientações. Além disso, o Município anunciou que também está capacitando lideranças para ajudar na divulgação do serviço e orientação da população.

Vantagens

O empréstimo poderá ser pago em até 24 vezes, terá taxa de juros de 0,5% ao mês e carência de 3 a 6 meses. O programa vai reservar 30% dos recursos para empreendedores negros e 50% para negócios atendidos precisam ser liderados por mulheres. A ambulante Iasmim Gonçalves, 28 anos, trabalha vendendo verduras no bairro da Calçada e sonha com esse dinheiro para investir no negócio.

“São dez anos trabalhando no mesmo lugar. A Prefeitura fez nosso registro quando estava organizando a região, então, vamos entrar em contato com a Semop para verificar se conseguimos fazer o pedido”, disse.

O recurso é destinado a micros e pequenos empreendedores, autônomos e informais, que tenham algum vínculo com a prefeitura, como registro, permissão, licença ou alvará de funcionamento em Salvador. Microempresário individual (MEI), microempresa (ME), cooperativas ou associações de pequenos empreendedores também têm direito.

O empréstimo estará disponível enquanto houver recurso. São R$ 10 milhões, nesse primeiro momento. Quem tiver pendências com o Município precisa regularizar a situação antes de fazer o pedido, mas a Prefeitura anulou as pendências tarifarias, de 2020 e 2021, desses trabalhadores. O valor liberado será analisado pelo sistema levando em conta o tipo de negócio e as condições de pagamento de cada solicitante.

Essa é a primeira vez que a Prefeitura disponibiliza um programa de crédito público. Para isso, foi criado o Fundo de Crédito Emergencial do Município de Salvador (FCE), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). A titular da pasta, Mila Paes, frisou que o dinheiro é um empréstimo.

“O recurso do CredSalvador é microcrédito produtivo, não é auxílio. Precisamos colocar dinheiro na mão das pessoas que produzem e essa análise será feita pelo algoritmo da plataforma, não é por uma pessoa física. A gente sabe das necessidades que os negócios pequenos sofreram na pandemia e sabemos que esse período de final de ano é importante para as vendas. Então, oferecer esse recurso, nesse momento, pode representar a sobrevivência ou a morte de muitas empresas”, disse.

Segundo a secretária, a cada R$ 1 emprestado é possível gerar R$ 4,50 de retorno. Atualmente, Salvador tem 406 mil trabalhadores informais, 225 mil MEIs e 65 mil MEs. Ela citou também dados do Sebrae de que 80% das vagas de emprego geradas em outubro deste ano foram criadas por micro e pequenas empresas. Em novembro, foi firmado contrato com a empresa Nexoos, do grupo Ame/Americanas, para que ela faça a operacionalização da ferramenta. Os pedidos já podem ser solicitados.