Prefeitura monta operação emergencial de transporte para esta quarta em Salvador

A Prefeitura de Salvador preparou uma operação emergencial de transporte para esta quarta-feira (1°). Está prevista uma manifestação de trabalhadores da manutenção nas garagens da antiga CNS, que atualmente é operada pela prefeitura.



Caso haja impedimento na saída dos ônibus, a operação será realizada. No caso da manifestação sem impedimento de saída de veículos, a operação será normal. De acordo com o sindicato dos Rodoviários, há atraso no pagamento de tickets de alimentação, horas extras e outros direitos trabalhistas.



Segundo a Semob, caso a operação precise ser acionada, ela contará com veículos das OTTRANS e Plataforma, além de veículos do Transporte Complementar (STEC), "os amarelinhos", que vão atuar em linhas operadas pela PMS, das 4h até as 8h.



Dezessete linhas serão suspensas, porém, os usuários poderão integrar com outras linhas ou com o metrô. Agentes de trânsito e transporte e prepostos das empresas estarão nos principais pontos para orientar os usuários.

Confira as mudanças:



Linhas operadas pela OTTRANS

Estação Mussurunga X Barro Duro, Estação Mussurunga X Fazenda Grande 1 / Boca da Mata, Mussurunga 1 X Estação Mussurunga, Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor L/J), Estação Mussurunga X Parque São Cristovão / São Cristovão, Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor H/I), Estação Mussurunga X Fazenda Grande 4/3/2, Estação Mussurunga X Bosque das Bromélias, Est.Mussurunga x Boca da Mata/Cassange, Estação Mussurunga x Cajazeiras 11 Setor C, Estação Mussurunga x Praia do Flamengo R1, Rio Das Pedras x Praça Da Sé e Itapuã X Lapa.



Linhas operadas pela Plataforma

Estação Mussurunga X Alto do Coqueirinho, Estação Mussurunga x KM17, Estação Mussurunga x Stella Mares, Vale das Pedrinhas X Vila Rui Barbosa, Aeroporto X Praça da Sé, Estação Mussurunga X Jardim das Margaridas, Aeroporto X C.Grande (Via Garibaldi), Estação Mussurunga X Barra 3, Estação Mussurunga X São Joaquim e Reguladora Estação Mussurunga.



Linhas operadas pelo STEC

Lapa x HGE, Lapa x Daniel Lisboa - Via Waldemar Falcão, Cosme de Farias X Lapa, Santa Cruz X Lapa, Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha, Bairro da Paz X Estação Mussurunga e Est.Mussurunga x Bairro da Paz/Piatã.



Linhas suspensas

Vale de Matatu x Acesso Norte, Cosme de Farias x Brotas, Cosme de Farias x Engenho Velho de Brotas, Santa Cruz X Aquidabã, Rio Das Pedras x Campo Grande, Rio das Pedras X Vale dos Rios/Curralinho/Stiep, Aeroporto X C.Grande, Aeroporto X Lapa, Alto do Coqueirinho X Campo Grande, Est. Mussurunga X Barra 1, Est. Mussurunga X Barra 2, Estação Mussurunga X Campo Grande / Cardeal da Silva, Estação Mussurunga X Brotas, Estação Mussurunga / Hospital Central X Cabula, Est.Mussurunga x Piatã/Placaford, Alto do Coqueirinho x Est.Imbuí, Reguladora Estação da Lapa.