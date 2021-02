Prefeitura monta tenda com UTIs nos Barris e secretário faz apelo contra aglomerações

O secretário municipal de Saúde Leo Prates visitou, neste sábado, as obras de montagem da tenda, ao lado da Upa dos Barris, que contará com dez leitos de UTI para minimizar os efeitos da alta demanda da unidade.



"Estamos rodando, acompanhando a vacinação, e paramos aqui na UPA. Nos últimos dias, percebemos uma sobrecarga aqui na UPA dos Barris. Um dos motivos é que o Sistema de Saúde está pressionado, além disso, estamos recebendo a pressão de pacientes da rede privada, que não conseguem atendimento e batem aqui porque é mais próxima, além da Estação da Lapa, que fica aqui muito próxima, por isso, muita gente vem para cá”, disse.



Prates ainda complementou. “Já temos um gripário que dobrou a capacidade das UPAs e agora estamos montando essa tenda aqui que terá dez leitos de UTI para dar suporte à UPA dos Barris, sendo dois leitos com hemodiálise, para pacientes mais graves", disse.O secretário fez um apelo para que as pessoas respeitem as medidas sanitárias para evitar novas contaminações."Estamos fazendo o máximo para salvar a sua vida. Faça sua parte. Use a máscara, evite aglomerações e distanciamento social sempre. Vamos salvar a vida das pessoas", pediu Prates, em mensagem divulgada em suas redes sociais.