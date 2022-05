Prefeitura no PA ostenta 20 mil kg de carne em festa de aniversário de cidade

Uma prefeitura de cidade do interior do Pará promoveu o "maior churrasco do mundo" para comemorar o aniversário de 34 anos da cidade, nesta quarta (11). Foram assados "20 mil quilos de carne em 1.200 costelões", segundo administração municipal.

"Toda a população está convidada para participar do churrascão, organizado pelo Siproduz (Sindicato dos Produtores Rurais) onde serão assados 20 mil quilos de carne em 1.200 costelões. O evento inicia a partir das 10h e segue até 16h", diz texto postado no site da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Os gastos com a celebração não foram mencionados.

Parauapebas é o centro da mina de Carajás, da empresa Vale, e é comandada pelo prefeito Darci Lermen (MDB). De acordo com dados em um relatório da Agência Nacional de Mineração, a cidade foi a cidade brasileira que mais recebeu em recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais no ano de 2021, um valor de cerca de R$ 2.457.515.481,42.

A CFEM é repassada aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios, e aos órgãos sob gerência da União como "contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios".

Um pesquisador e jornalista fundador do Observatório da Mineração, Maurício Angelo, expôs a situação nas redes sociais e logo viralizou

Parece mentira, mas não é. O prefeito Darci Lermen (MDB) de Parauapebas no Pará está fazendo hoje o "maior churrasco do mundo", no aniversário da cidade. 20 mil quilos de carne. Parauapebas é o centro da mina de Carajás, da Vale. Em 2021, o município recebeu R$ 1,4 BILHÃO em CFEM pic.twitter.com/5L3MdCIzAX -- Maurício Angelo (@distopi) May 10, 2022

Em tempo, uma ERRATA importante: Parauapebas não arrecadou R$ 1,4 BILHÃO EM CFEM em 2021 não, falha minha. Na verdade foram R$ 2,4 BILHÕES EM CFEM, campeã nacional. E 2022 não deve ser muito diferente disso. Haja vanerão. https://t.co/NQUnwCQtpW -- Maurício Angelo (@distopi) May 10, 2022

A comemoração da cidade também tem eventos e promove shows com cantores locais e famosos, como Maiara e Maraísa, e Léo Magalhães, desde quinta-feira (5) até hoje, para comemorar o aniversário.

O churrascão ainda foi largamente divulgado nas redes, com a publicação de prefeitura e o prefeito de imagens e vídeos das carnes enfileiradas sendo assadas, cortadas e distribuídas aos locais em pães.

"Olha só, preparando agora para acender o fogo em definitivo para assar essa quantidade gigante de costelões. Exatamente 4h55, vamos começar a fazer e assar um grande churrasco, maior costelão do mundo", postou Darci Lermen durante a madrugada.

O município é conhecido por fazer parte da região da Serra dos Carajás, uma das maiores áreas com minérios do mundo, explorada pela Vale Mineradora.