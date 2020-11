Prefeitura oferta teste rápido para HIV em 120 postos de saúde de Salvador

O Dia Mundial de Luta contra a Aids acontece na terça-feira (1). Em Salvador, a Prefeitura acompanha pacientes soropositivos por meio da rede municipal da saúde com a oferta de assistência através tratamento especializado e gratuito. São três as unidades de Serviços de Assistência Especializada: Liberdade, São Francisco (Nazaré) e Marymar Novaes (Dendezeiros). A capital ainda possui 121 postos de saúde espalhados por toda cidade com a oferta de teste rápido e exame para detecção.

Nas unidades especializadas, os pacientes são acompanhados por equipes multidisciplinares formadas por médicos infectologistas, psicólogos, enfermeiros especializados e assistentes sociais, além de receber de forma gratuita todos os medicamentos necessários para o tratamento.

A detecção precoce é a forma mais bem-sucedida para tratar a doença e levar uma vida normal. “Conseguimos praticamente quadruplicar nossa rede de postos estruturados para testagem do HIV de 33, em 2012, para quase 120 postos de saúde espalhados por toda cidade com a oferta do exame atualmente. O fácil acesso ao diagnóstico garante um melhor resultado do tratamento e, consequentemente, aumenta a qualidade de sobrevida do portador”, explicou Daniela Cardoso, coordenadora do Programa de Controle de DST/Aids do município.

Diferente dos anos anteriores em razão da pandemia do coronavírus, em 2020, a Secretaria Municipal da Saúde não fará ações extramuros no ‘Dezembro Vermelho’ para evitar aglomerações, mas ao longo do mês palestras voltadas para profissional acontecerão no intuito de capacitar os trabalhadores para lidar com a doença nas unidades de saúde.