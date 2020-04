Prefeitura orienta que sepultamentos durem até dez minutos em cemitérios municipais

A partir desta segunda-feira (27), as cerimônias de sepultamento realizados nos cemitérios municipais de Salvador, terão novas recomendações. Independente da causa da morte, elas deverão durar até dez minutos, com a presença de, no máximo, dez pessoas. O pedido foi feito pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Diretoria de Serviços Públicos (Dsep), a fim de proteger o público e os funcionários locais em velórios nos cemitérios municipais e evitar o contágio por covid-19.

Além da duração e da quantiade máxima de pessoas nas cerimônias, a Semop também sugere aos familiares que seja mantida a distância mínima de dois metros entre os presentes.

Por conta da pandemia de covid-19, as cerimônias já estão ocorrendo obrigatoriamente com o caixão fechado durante todo o tempo. Em casos de óbitos confirmados por coronavírus, não há velório - o caixão sai diret do carro da funerária para a sepultura e os coveiros recebem orientações sobre como manusear o urna durante o sepultamento.

“Estamos com um cenário de luta contra o vírus e ampliando nosso sistema funerário municipal. Com relação a equipamentos de segurança, todos nossos colaboradores da área estão protegidos contra a Covid-19”, avaliou o titular da Semop e presidente da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), Marcus Passos

A Limpurb tem realizado, uma vez por semana, a higienização completa com hipoclorito de sódio das estruturas físicas de todos os cemitérios municipais. Houve, ainda, a distribuição de 39 equipamentos de proteção individual (EPIs) para servidores da área administrativa e coveiros. Para diminuir as aglomerações, os funcionários trabalham em regime de escala e com um número mínimo suficiente de funcionários para a realização dos funerais.

Vagas

Prevendo um possível aumento no número de óbitos em função do coronavírus, a Semop irá entregar, até o fim de maio, 480 novas gavetas no cemitério de Plataforma e mais 120 gavetas na unidade de Paripe. Com estes novos espaços, serão 1.060 novas vagas no primeiro semestre deste ano, já que em fevereiro foram entregues 460 gavetas no cemitério de Brotas.

Durante a quarentena, seundo a prefeitura, os cemitérios permanecem abertos ao público somente durante os horários dos agendamentos e sepultamentos – das 8h às 16h, ou o até o último funeral. Os velórios estão sendo realizados, preferencialmente, no turno matutino. A quantidade de vagas disponíveis nos cemitérios varia diariamente, já que depende da quantidade de exumações que acontecem a cada três anos e meio.

A média diária é de treze sepultamentos nos dez cemitérios municipais de Salvador. As unidades ficam em Brotas, Itapuã, Pirajá, Plataforma, Periperi, Paripe e quatro deles localizados nas ilhas de Bom Jesus, Maré, Paramana e Ponta de Nossa Senhora. Os agendamentos podem ser feitos através dos telefones (71) 3322-1037, 3266-2194 ou 3202-5472.