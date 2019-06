Prefeitura prepara programa com descontos de até 40% no IPTU para hotéis

A Prefeitura de Salvador prepara um programa de benefícios para o setor hoteleiro com descontos de até 40% no Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU). A iniciativa integra o programa Salvador 360, no eixo Negócios, cuja proposta é promover o desenvolvimento econômico e atrair novos investimentos de setores, além de estimular a geração de emprego e renda.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto (DEM) nesta quinta-feira (6), durante almoço promovido pelo site Alô Alô Bahia, que contou com a presença de empresários, políticos e personalidades da Bahia no restaurante Lafayette, na Bahia Marina. Neto foi palestrante do evento e afirmou que esta já era uma reivindicação do setor hoteleiro à prefeitura.

"Um dos principais benefícios será um desconto de até 40% para esses hotéis que se enquadrarem dentro do programa que vamos lançar especificamente da rede hoteleira. Isso vem dentro do eixo de estímulo a novos negócios", destacou o prefeito.

A concessão do benefício está vinculada diretamente aos investimentos feitos pelos empresários nos hotéis. "De um lado, investimentos na infraestrutura hoteleira: retrofitagem de hotéis, melhoria nas condições dos hotéis ou atração de novos hoteis. Por outro lado, tínhamos que olhar a qualidade da mão-de-obra, dos serviços prestados. Esses benefícios vão alcançar também hotéis que tiverem trabalho interno de qualificação", explicou o gestor municipal.

O início do programa deve ser anunciado em breve pela prefeitura.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura (Secult), Claudio Tinoco, o benefício já era discutido há algum tempo com o Conselho Baiano de Turismo e com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). "Vem sendo tratada há um tempo e não tem vinculação direta com o fechamento do Othon e Pestana, mas é uma nova perspectiva que se oferece a esses hotéis que fecharam", pontua.

Tinoco afirma que a cidade vive um momento de abertura de novos hotéis, ao citar o Fera Palace e Fasano, e que a capital baiana ainda tem áreas públicas que serão colocadas em leilão aptas a receberem novos empreendimentos do ramo, como o local do antigo Camping Salvador, em Itapuã. "É claro que temos feito trabalho de articulação com grupos de investimento na área hoteleira, mas foco nosso é o retrofit e reforma requalificação dos atuais hotéis", destaca.

ACM Neto, prefeito de Salvador (Marina Silva/CORREIO) Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Salvador (Marina Silva/CORREIO) Rosário Magalhães, presidente de honra do Parque Social (Marina Silva/CORREIO) Cláudio Tinoco, secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) (Marina Silva/CORREIO) Rafael Freitas, do Alô Alô Bahia (Marina Silva/CORREIO) Bruno Reis, vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) (Marina Silva/CORREIO) Antonio Carlos Junior, presidente da Rede Bahia (Marina Silva/CORREIO)

Trade

A medida foi bem recebida por integrantes do trade turístico. "Solicitamos uma diminuição do IPTU não só para reduzir, mas que esse recurso que não fosse repassado ao Tesouro Municipal fosse usado para retrofit, treinamento de pessoal, usando também em alguns outros empreendimentos", disse Roberto Duran, presidente da Salvador Destination.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), Sílvio Pessoa, conta que o IPTU representa um dos principais custos fixos da hotelaria. "IPTU, água, luz e salários são os custos fixos da hotelaria. O próprio Othon pagava em 283 apartamentos quase R$ 1,5 milhão de IPTU, é uma carga gigantesca. Ele pagava mensalmente 150 mil energia e água também", afirma.

O percentual que o IPTU representa nos gastos fixos, segundo ele, depende do terreno e da área construída do empreendimento.

"Essa notícia vem como bálsamo para nossos ouvidos, principalmente em um mês de baixíssima estação como junho. Nós, que almejamos ser um destino internacional do mais alto nível, precisamos ter funcionários mais do que qualificados para atender ao público nacional e internacional", comemorou Pessoa.

"Não sabemos quais serão os parâmetros adotados pelo prefeito, mas sugerimos que hotéis que investirem em retrofit e requalificação do equipamento sejam beneficiados. Temos um parque hoteleiro antigo", complementa.

Almoço

O evento foi organizado pelo colunista do CORREIO Rafael Freitas, fundador do Alô Alô. O objetivo da confraternização, segundo ele, era tirar “empresários e políticos de uma rotina extenuante e conseguir ter esse momento para discutir novas ideias”.

No Almoço de Negócios, o prefeito ACM Neto, além de anunciar a novidade no setor do turismo, destacou ações e investimentos da prefeitura, como o Centro Municipal de Inovação Colabore e o Hub Salvador. Esta foi a quinta edição do evento, realizado anualmente.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, e o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano estavam entre os participantes evento. Entre os políticos, o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), vereador Duda Sanches, o presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (SD), e o presidente estadual do PL, José Carlos Araújo, também participaram.

O presidente da Rede da Bahia, Antonio Carlos Júnior, afirmou que o evento proporciona a oportunidade de debate sobre temas fundamentais para o país. "É uma oportunidade para conversar um pouco sobre os problemas do país, e, finalmente, daqui tirar impressões mais concretas da situação que estamos vivendo hoje", disse.

Presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães destacou a troca de experiências a partir do diálogo entre os diversos setores. "É um momento de conhecer iniciativas vitoriosas de sucesso, como hoje o programa 360 apresentado pelo prefeito ACM Neto. Nesse momento em que as pessoas estão muito imbuídas em buscar soluções para os problemas da nossa cidade, estado e país, é muito importante abrir espaço para esse diálogo entre políticos e empresários", frisa.