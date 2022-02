Prefeitura promove mutirão da 3ª dose contra covid-19 nesta sexta (4)

Quase 534 mil soteropolitanos estão habilitados para receber a 3ª dose, mas ainda não compareceram aos pontos de imunização para receber o reforço. Para reverter este cenário, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove, nesta sexta-feira (4), o mutirão exclusivo da 3ª dose, das 8h às 16h, em quase 50 postos distribuídos pela cidade.

A SMS ainda alerta que, após alguns meses da segunda dose, a resposta imunológica tende a diminuir. A chamada terceira dose ou dose de reforço é necessária para aumentar a proteção contra a Covid-19, inclusive com as novas variantes.

Poderão se dirigir aos pontos de imunização pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que tomaram a 2ª dose até 6/10/2021, e gestantes e puérperas que tomaram a 2ª dose até o dia 4/9/2021. Todos devem estar com o nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no site. No ato da imunização, deverão apresentar cartão SUS e caderneta de vacina.

Para a realização do mutirão neste dia, estarão suspensas as aplicações da 1ª e 2ª dose para todos os públicos, bem como também não será ofertada a 3ª dose para imunossuprimidos.

Voluntários de pesquisas e estudos: Para recebimento da 3ª dose, os voluntários de pesquisas e estudos deverão apresentar os documentos citados acima, além de declaração do instituto de pesquisa indicando que estão liberados para a 3ª dose, sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

3ª dose Pfizer: GESTANTES E PUÉRPERAS – COM 2ª DOSE RECEBIDA ATÉ O DIA 4/9/2021

Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), USF Vila Matos, USF Arraial do Retiro, USF Parque Pituaçu, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), UBS Nelson Piahuy Dourado (Águas Claras), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Santa Mônica, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos III), USF Beira Mangue, USF Vista Alegre, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba) e USF Cambonas.

3ª DOSE: 18 ANOS OU MAIS – COM 2ª DOSE RECEBIDA ATÉ O DIA 6/10/2021

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré), Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge (Paralela), 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Subúrbio) e Shopping Bela Vista (9h às 16h)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF São Marcos, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Antônio Lazzarotto (Plataforma), USF Frei Benjamin (Valéria), USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF San Martin I, USF San Martin III, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela, USF Beira Mangue, USF Vista Alegre, USF Curralinho, Shopping Bela Vista (9h às 16h) e Clube dos Oficiais (Dendezeiros).