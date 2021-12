Prefeitura reabre leitos de UTI e clínicos no Sagrada Família

Com a epidemia de influenza e a pandemia de covid-19 pressionando o sistema de saúde, 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos serão reabertos no Hospital Sagrada Família, localizado no Bonfim, na Cidade Baixa. Os serviços passam a funcionar já com a capacidade ampliada a partir desta sexta-feira (31).

Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, devido à procura da população por atendimento médico nas UPA’s e PA’s e gripários da rede municipal de urgência e emergência de Salvador, a pasta intensificou as ações de vigilância dos casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“Estamos notadamente nos antecipando e já ampliando a capacidade de atendimento à saúde do município. Entretanto, continuamos apelando para que a população mantenha os cuidados, como o uso de máscaras e pedir que evitem aglomerações neste final de ano, pois temos neste momento um cenário de alerta, com os crescentes casos de síndromes gripais, o que requer total atenção”, pondera Prates.

Hospital Sagrada Família

O hospital foi requisitado administrativamente pela Prefeitura para enfrentar a pandemia, e é administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A unidade também oferta exames laboratoriais e de radiologia, tomografia computadorizada, ultrassonografia com Doppler, eletrocardiograma, hemoterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, além da realização de procedimentos invasivos como traqueostomia, dentre outros.

A equipe de 544 profissionais é composta por médicos plantonistas e diaristas de UTI e de enfermaria, infectologista, cirurgião geral, pneumologista, radiologista, fisioterapeuta, enfermeiros especializados em urgência, emergência e internamento, bioquímicos, farmacêuticos, nutricionista, assistentes sociais, psicólogo e técnicos de enfermagem, de laboratório e de radiologia, assim como corpo administrativo e suporte operacional.