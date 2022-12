Prefeitura recorre de parecer negativo do Iphan para roda-gigante no Comércio

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu um parecer negativo para a implantação de uma roda-gigante no bairro do Comércio. A informação foi dada pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira (19). O equipamento foi anunciado pela prefeitura de Salvador em novembro do ano passado e a expectativa era de que já estivesse pronta neste mês.

No entanto, com o veto, a obra não saiu do papel. Segundo Bruno, a empresa contratada para ser responsável pelo equipamento já entrou com um recurso para que ela seja construída. Ele fez um apelo para que o órgão libere a implantação do equipamento e citou o risco de a empresa desistir de colocá-lo em Salvador e levá-lo para Fortaleza.

"É importantíssima a implantação dese equipamento para a cidade, lá no porto, no frontispício. A gente faz um apelo para que o Iphan possa liberar esse equipamento", disse.

O brinquedo a ser construído terá 84 metros de altura, 36 cabines, com capacidade para oito pessoas cada, e será instalado no bairro do Comércio. Ela será construída entre o prédio da Receita Federal e o Hub Salvador. De lá de cima será possível ver a Cidade Alta, o Subúrbio e a Ilha de Itaparica.

O CORREIO entrou em contato com o Iphan para saber detalhes da decisão vetando o equipamento, mas não obteve retorno.