Prefeitura renova 100% da frota e vai economizar R$4,4 mi por ano

Com a entrega de 84 carros e 48 motos nesta sexta-feira (2), o município concluiu a renovação de toda a sua frota de veículos oficiais. Eles fazem parte da terceira e última etapa da entrega da nova frota de veículos da prefeitura, iniciada em fevereiro, e que irá gerar uma economia anual de R$4,4 milhões aos cofres municipais. Dessa vez, foram contemplados a Guarda Municipal, Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) . A cerimônia de entrega das chaves foi na Praça Municipal e contou com a presença do prefeito ACM Neto.

A primeira etapa de renovação da frota foi realizada em fevereiro, contemplando 224 utilitários administrativos, com os antigos modelos Kombi, já fora de mercado, substituídos por modelos Doblô. Na segunda etapa, 350 novos veículos Gol, com motor 1.6, foram entregues, também para o setor administrativo, para substituir a antiga frota que contava com os modelos HB20, Ford KA e Fiesta, com motor 1.0.

Agora, os carros operacionais da terceira etapa são nos modelos S10, Saveiro, Duster e Onix, além das novas motocicletas XRE 300 e CB 500. A antiga frota que contava com 82 carros e 39 motos, e custavam para prefeitura, por mês, R$ 295 mil,00 passam a contar com 86 carros e 46 motos, com custo de R$ 268,040,00 ao mês.

Durante a cerimônial, o prefeito vistoriou os veículos e destacou a importância da renovação da frota, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos órgãos municipais e, posteriormente, a economia que a ação vai gerar aos cofres municipais, possibilitando o investimento da prefeitura em áreas de maior carência.

“Com a frota completa, esses 706 novos veículos vão dar suporte tanto às áreas administrativas, quanto na melhoraria do trabalho dos órgãos em questão. É um grande ganho para a prefeitura em termo de economia, com cerca de R$ 4,4 milhões ao ano com o novo contrato de licitação. Com a renovação, a prefeitura vai ter condições de oferecer serviços melhores à população, gastando menos e economizando mais. Isso mostra que a prefeitura é organizada, contrata com transparência e luta pela economia de cada centavo do dinheiro público. É isso que nos permite ampliar e multiplicar a quantidade de obras que temos em toda a cidade”, revelou.

O secretário municipal de Gestão (Semge), Thiago Dantas, explicou que a licitação para a nova frota de veículos teve a participação de empresas de todo o país. Segundo ele, a concorrência eleva o nome de Salvador como um contratante exemplar Brasil à fora.

“A Semge trabalha com o objetivo de buscar, na medida do possível, a qualidade do gasto da prefeitura, que busca economizar em todos os contratos possíveis. Sem dúvida, a ideia do prefeito é economizar na máquina pública para investir no social. Esse nível de disputa nas licitações da prefeitura é muito bom. Empresas de todo o país participaram do processo, fazendo com que a prefeitura seja vista como um contratante exemplar, que honra seus compromissos em dia. Com essa economia, quem ganha é a população”, garantiu.

Frota aprovada

Representantes das secretarias beneficiadas com os novos veículos na terceira etapa aprovaram os novos automóveis operacionais que serão utilizados em patrulhamento pelas equipes nas principais áreas da cidade.

No caso da Guarda Municipal, o inspetor geral, Alysson Carvalho, garantiu que com a chegada do novo modelo de motocicletas, mais potentes, e carros de grande porte, se equiparando, de forma padrão, às principais forças de segurança do país, as equipes poderão desenvolver os serviços à população de forma mais eficiente.

“Esse novo modelo CB 500 irá facilitar ainda mais as nossas atividades. Tanto no que diz respeito à locomoção dos nossos agentes, quanto à segurança e escolta de autoridades que fazemos em eventos, como na Copa América e nas Olimpíadas. Esses veículos estão à altura das necessidades da Guarda, para que os serviços sejam desenvolvidos de uma forma mais eficiente possível”, disse.

O titular da Semob, Fábio Mota, garantiu que com a troca de 100% da frota de veículos tanto a fiscalização quando as condições de trabalho dos agentes terão melhorias daqui para frente.

“Quando se tem veículos novos, se tem uma operação melhor. Então, isso é de uma importância enorme para a fiscalização do trânsito e do transporte de Salvador. Ganhar equipamentos novos, com tecnologias novas, tudo isso melhora a nossa ação”, revelou o secretário.

A novidade dos novos veículos é a nova identidade visual dos carros e motos da Transalvador, que passam a ser padronizada com os uniformes dos agentes, com detalhes nas cores verdes na plotagem.

O diretor de trânsito Marcelo Correa aprovou a mudança e afirmou que a alteração faz parte de uma padronização internacional para uma melhor identificação dos agentes.

“A alteração da identidade visual foi realizada para facilitar a identificação dos veículos. Antes, tanto Semob quanto a Transalvador tinham veículos iguais, nas cores azuis. Agora, estamos seguindo um padrão internacional para poder facilitar o reconhecimento de nossos agentes em operações tanto pelos condutores quanto pela sociedade em geral”, contou.