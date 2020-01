Prefeitura: Rui confirma a major Denice como pré-candidata pelo PT

O governador Rui Costa confirmou nesta quinta-feira (30) o nome da major Denice Santiago entre os possíveis nomes que podem ser indicados pelo PT para disputar a eleição municipal.

Questionado a respeito da indicação da policial militar como candidata pelo partido, o governador lembrou que existem outros quatro pré-candidatos pelo partido, mas deixou escapar: "a Denice é um dos nomes colocados".

O governado disse que está conversando com os outros partidos da sua base de apoio e que vai intensificar essa articulação nos próximos dias. "Estou intensificando essas conversas. Tenho defendido que tenhamos em nossa base duas ou três candidaturas", afirmou durante entrevista à Rádio Sociedade.

"O primeiro nome da nossa base é o Sargento Isidório (Avante). Ele está liderando as pesquisas que eu vi. Temos outros nomes. O senador Angelo Coronel (PSD), o deputado federal Bacelar (Podemos) colocou o nome. O deputado estadual Niltinho (PP) também colocou o seu nome. Olivia Santana (PCdoB). Temos vários nomes que estão colocados.

Apesar de a direção do PT dar como certo o lançamento de uma candidatura própria pelo partido, o governador colocou isso como uma possibilidade. "Eventualmente, podemos ter mais um nome ligado a outros partidos, como PT, PSB. E estamos conversando para o PT definir", disse.

"A Denice é um dos nomes colocados, mas eu prefiro que a gente possa divulgar oficialmente após conversas com lideranças e a direção do Partido dos Trabalhadores", explicou o governador.

Mesmo sem mencionar qualquer um dos pré-candidatos petistas como favoritos, o governador indicou preferência por características femininas. "Eu acho que vai ganhar força nesta eleição alguém que represente o sentimento de mãe, acolhedor, para cuidar da saúde e do social", analisou.

"Nos próximos dias, devemos ter um cenário mais claro em nossa base, para divulgar oficialmente", disse Rui.

Preferida de Rui

O nome da major Denice foi apresentado a Lula na última terça-feira pelo governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner como o preferido por eles para representar o PT na disputa pela Prefeitura de Salvador. Reservadamente, integrantes do partido já diziam que a policial militar seria apresentada como pré-candidata pelo governador.

Denice Santiago coordena há quase cinco anos a Ronda Maria da Penha, uma equipe especial de combate à violência contra as mulheres no estado baiano. Ela foi a segunda mulher promovida a major na história da PM baiana.

Embora o assunto não tenha sido divulgado oficialmente, Rui, Wagner e Eden Valadares, presidente do PT na Bahia, estiveram reunidos com Lula em São Paulo. Além deles, participaram da reunião, a presidente nacional do partido, Gleisi Hofmann, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o deputado federal José Guimarães (CE).

Líderes do PT na Bahia se reuniram com Lula em São Paulo (Foto: Reprodução do Twitter de Gleisi Hoffman)

No final da reunião, Gleisi postou uma foto do encontro em seu Twitter, com a seguinte legenda: "PT terá candidatura própria em Salvador e disputará as eleições em varias cidades da Bahia".

Durante o encontro, Rui e Wagner teriam informado a Lula que encontraram a candidata perfeita, de acordo com o relato de um dos participantes à Revista Veja.

O governador teria dito a Lula que encomendou pesquisas qualitativas para avaliar a popularidade de Denice Santiago entre os eleitores de Salvador. Rui teria se impressionado com os resultados que chegaram às suas mãos. Ao menos 30% dos entrevistados disseram que votariam na major da PM por acreditarem, equivocadamente, que ela era a criadora da Lei Maria da Penha, segundo a Veja.

Em conversas de bastidores, integrantes do PT dizem que a tendência é que Denice receba o convite para se filiar ao partido nos próximos dias. Procurada pela reportagem, ela não retornou os contatos.

Apesar dos apoios de peso, o nome de Denice terá que superar resistências dentro do PT.

"O governador vai conversar conosco. Presidentes estadual e municipal. Não apresentou nenhum nome. O PT tem quatro pré-candidaturas: Fábya Reis, Vilma Reis, Juca Ferreira e Robinson Almeida", respondeu o presidente do PT em Salvador, Ademário Costa, quando questionado a respeito da possível indicação de Denice.