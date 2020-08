Prefeitura Salvador inaugura gripário do bairro do Pau Miúdo nesta segunda (17)

O prefeito ACM Neto entrega nesta segunda-feira (17), às 10h, o sexto gripário municipal na região do Pau Miúdo, localizado no 16° Centro de Saúde, na Rua Marquês de Maracá (próximo ao Largo do Tamarineiro). O equipamento é destinado ao atendimento exclusivo de pessoas com síndromes gripais, inclusive Covid-19. O investimento é de R$3,4 milhões.

A equipe multidisciplinar da unidade vai contar com 75 profissionais de saúde e da área administrativa. O gripário terá dez leitos de enfermaria e dois de sala vermelha (estes últimos funcionam como uma pequena Unidade de Terapia Intensiva).

Os pacientes também terão garantidos nessa estrutura a realização de exames de raios-x, laboratoriais, eletrocardiograma (ECG), além de assistência médica, enfermagem, serviços de farmácia e o suporte de ambulância nas 24 horas para retaguarda dos pacientes que serão regulados para internamento na rede SUS de Salvador.

Na semana passada, moradores das nas ilhas de Bom Jesus dos Passos, Maré e Paramana foram contemplados com a implantação de um gripário, instalado na primeira. Outros equipamentos semelhantes já foram entregues pela gestão municipal e estão funcionando em anexo às UPAs dos Barris, Paripe, Pirajá/Santo Inácio e Valéria. As estruturas somam 89 leitos, sendo 74 de enfermaria e 15 de sala vermelha e funcionam em regime 24 horas, reforçando o atendimento prestado nas UPAs.