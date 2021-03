Prefeitura vai abrir mão de impostos para estimular economia; confira

Os principais segmentos econômicos de Salvador terão incentivos fiscais para amenizar as perdas provocadas pela pandemia, neste ano. Na prática, a prefeitura vai abrir mão de diversos impostos ou prorrogar cobranças em setores como bares, restaurantes, lojas de rua, hotéis, transporte, e construção civil, entre outros. Também haverá investimentos em algumas áreas. As 11 medidas emergenciais somam R$ 89 milhões.

O prefeito Bruno Reis fez um evento virtual, nesta quarta-feira (31), para detalhar as iniciativas. Ele contou que entre isenções de impostos, reduções tributárias e investimentos diretos a prefeitura vai aplicar R$ 89 milhões na economia, e que o setor de comércio, nos mais variados segmentos, será o principal beneficiado.

“São boas notícias para a nossa cidade. Além da reabertura das atividades econômicas no dia 5 de abril, nós estamos dando um conjunto de medidas de apoio para ajudar esse setor tão importante da economia da nossa cidade que é o principal responsável pela geração de emprego e renda em Salvador”, afirmou.

Este ano, por exemplo, os alvarás de todos os setores não essenciais da cidade serão renovados automaticamente, ou seja, o empresário não terá que pagar pelas taxas de renovação do alvará de funcionamento, da vigilância sanitária e de licença ambiental. A decisão vale apenas para não essenciais, ou seja, aqueles que por algum momento precisaram suspender as atividades na pandemia.

Já a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) que venceria em 30 de abril será prorrogada para 30 de setembro, e poderá ser parcelada em até três vezes. Além disso, os empresários que estiverem com certidões negativas de débito terão mais tempo para regularizar a situação. O vencimento desses documentos será ampliado por seis meses. Essa decisão vale tanto para segmentos essenciais como não essenciais.

Esse ano não será cobrada taxa de vistoria de todos os setores da área de mobilidade. Na prática, taxistas, mototaxistas, e motoristas do transporte escolar e de vans de turismo estarão isento dessa taxa. Segundo a prefeitura, serão 9.6 mil pessoas beneficiadas, e deixará de ser arrecadado cerca de R$ 1 milhão com essa isenção.

Autônomos

Para os trabalhadores autônomos haverá prorrogação do ISS. O imposto é anual e sempre pago em abril, mas este ano será prorrogado para setembro. A prefeitura também anunciou que vai criar um fundo de R$ 10 milhões para oferecer crédito a pequenos empreendedores.

Os valores de empréstimo vão alternar entre R$ 500 a R$ 25 mil, e a estimativa é de que 4.3 mil empreendedores sejam beneficiados. O público alvo são profissionais autônomos e liberais, cooperativas e pequenas associações de empreendedores, MEIs e MEs. A carência será de seis meses, o prazo para pagamento de 12 a 24 meses e os juros de até 0,7%. O programa inclui também capacitação para os beneficiários.

As inscrições para o IPTU Proturismo, programa que oferece desconto de 40% no IPTU para hotéis, motéis e outros estabelecimentos de hospedagem serão reabertas por mais três meses. Haverá também benefícios fiscais para o setor de tecnologia, como isenção de ISS e IPTU, que vão representar R$ 10 milhões a menos nos cofres públicos.

A Lei Revitalizar que garante redução de ISS, IPTU, ITIV, e TRSD para quem quiser investir na requalificação de imóveis no Centro Histórico terá a abrangência das Áreas de Proteção Cultural e Paisagística do Centro Antigo ampliada.

Algumas dessas mudanças precisam da autorização da Câmara Municipal. O Projeto de Lei será encaminhando ainda nesta quarta-feira para a apreciação dos vereadores.

Construção civil

A construção civil também terá incentivos. Um dele é desconto de 50% na outorga onerosa para novos empreendimentos. Esse benefício vai atingir 20 empreendimentos comercais que estão em desenvolvimento na cidade, com 14 mil unidades e 65 mil empregos. Isso vai permitir R$ 4 bilhões de investimento privados na cidade, e vai significar R$ 8 milhões a menos na arrecadação do Município.

O pagamento do Termo de Validade de Localização (TVL) será postergado. Antes, era preciso fazer esse pagamento assim que era dada entrada no pedido de licença. Agora, o imposto será cobrado no final do processo burocrático. Segundo os empresários, essa mudança significa muito no planejamento orçamentário de cada segmento.

Já a Taxa de Licença de Localização (TLL) para empresas de pequeno porte terá redução de 50%.

Investimentos

Foi anunciada também a aplicação de R$ 44 milhões em recursos na economia. Serão R$ 3,1 milhões para projetos incentivados pelo Viva Cultura e 90% em abatimento em impostos para empresas apoiadoras de projetos do programa.

Haverá mais R$ 1 milhão do Município e R$ 1 milhão do Cimatec em editais de aceleração de negócios de impacto social. Serão 20 beneficiados. Mais R$ 400 mil na incubação de Startups na IN Pacto incubadora do colabore. Serão 18 projetos.

Outros R$ 20 milhões no Salvador Por Todos, com 20 mil beneficiados. R$ 15 milhões na antecipação de 50% do 13º salários dos servidores inativos e pensionista. Cerca de 7 mil pessoas. E R$ 6,6 milhões no SOS Cultura para 6 mil trabalhadores impactados pela pandemia.