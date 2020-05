Prefeituras-bairro já entregaram mais de 1,8 mil cestas básicas em comunidades

A Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro já entregou mais de 1.800 cestas básicas em comunidades carentes de Salvador, que estão sofrendo com os impactos da pandemia do novo coronavírus. Iniciada na semana passada, a ação é contínua e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

De acordo com o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, a pasta fez um mapeamento das comunidades mais pobres da capital baiana, com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de áreas que sofrem com desastres naturais e de localidades apontadas pela Sempre como de maior vulnerabilidade social da cidade.

“Neste sentido, nós vamos às comunidades, cadastramos as pessoas e entregamos as cestas. Estamos trabalhando diariamente desde a semana passada, indo em localidades diferentes”, afirma Galvão, explicando que as cestas foram adquiridas pela própria prefeitura, por meio da Sempre, e distribuídas pelas Prefeituras-Bairro.

Nesta terça-feira (19), a ação foi realizada na comunidade de Vila Leal, no bairro de Campinas de Pirajá. Já nesta quarta-feira (20), a entrega das cestas chega à localidade Jardim Cajazeiras. “Temos uma equipe da Sempre acompanhando as ações, com o objetivo de ver a situação das famílias e ampliar as ações de proteção nestas comunidades”, pontua Galvão.

