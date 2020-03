Prefeituras de Brumado e Seabra notificam mortes por suspeita de coronavírus

As prefeituras de Brumado e Seabra informaram nesta quinta-feira (26) que notificaram à Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) duas mortes por suspeita de Codiv-19. Os dois pacientes eram idosos e morreram na quarta-feira (25).

Em Brumado, no sudoeste da Bahia, está sendo investigada a morte de uma idosa de 86 anos, que deu entrada no Hospital Municipal na segunda-feira (23). Ela tinha diabetes e estava com um “quadro respiratório agudo”, segundo a prefeitura local.

“O município deu toda a assistência, isolando-a na Sala Vermelha, onde ele recebeu todos os cuidados. Não está descartada a possibilidade de ela ter sido vítima da Covid-19”, afirmou o secretário municipal de Saúde Cláudio Soares Feres.

“Estamos pressionando o Lacen [Laboratório Central da Bahia] para que o resultado dos exames seja divulgado o mais rápido possível. Estamos levando todo o histórico da paciente para que outras medidas possam ser tomadas”, completou ele, que informou que todas as pessoas que tiveram contato com a idosa serão monitoradas.

Em Brumado, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado na segunda-feira (23). Não há, no entanto, informações sobre idade ou perfil do paciente.

Já em Seabra, na Chamada Diamantina, é investigada a morte de um idoso cuja idade não foi revelada. Ele morreu no Hospital Regional da Chapada e, segundo a Prefeitura, o caso foi importado, já que a vítima morava em Ji-Paraná (RO).

Ainda segundo a gestão municipal, o homem estava de passagem pela cidade, sentiu-se mal e foi encaminhado para a unidade de saúde. “Não está descartada a possibilidade de a morte ser por Covid-19”, informou. Não há casos confirmados de coronavírus no município.

Procurada, a Sesab declarou que não dá informações sobre casos suspeitos de morte por coronavírus e acrescentou que informa apenas por meio dos boletins diários possíveis casos que sejam confirmados.

Desde a semana passada, as prefeituras de Seabra e Brumado adotaram medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, com o fechamento do comércio, escolas públicas e privadas e isolamento social. Apenas estabelecimentos de serviços essenciais funcionam.

O número de casos suspeitos nas cidades não foi informado pela Sesab, que informou somente que amostras estão sendo coletadas e enviadas para análise laboratorial no Lacen, que será responsável pelo diagnóstico.