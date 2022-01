Premiação do Movimento Luz na Educação está com inscrições abertas para edital

Estão abertas até o dia 7 de fevereiro as inscrições para o edital de premiação do Movimento LED – Luz na Educação, projeto pioneiro no país, idealizado pela Globo e a Fundação Roberto Marinho, que tem o propósito de iluminar práticas inovadoras na educação brasileira e reconhecer quem está revolucionando o setor.

O valor de R$ 1,2 milhão será dividido igualmente entre seis ganhadores, em três categorias: Educação Básica, Educação Profissional/Técnica e Educação Não formal. O prêmio também dará atenção especial para as iniciativas que têm atuado como resposta direta aos impactos causados pela pandemia da covid-19 na área da educação, em todas as categorias. As inscrições estão sendo feitas através do site movimentoled.com.br. Podem participar educadores, estudantes, empreendedores e criadores de conteúdo.

O Movimento LED tem como objetivo ser o elo de conexão com o futuro da educação no país e, além da premiação, a iniciativa agrega mais dois pilares de atuação: um festival, que reunirá as práticas inovadoras e relevantes no Brasil, e premiará com o valor de R$ 300 mil as melhores soluções apresentadas como respostas a um desafio proposto durante o festival; e uma plataforma de relacionamento permanente com a comunidade, para que as iniciativas na educação sejam disseminadas com a sociedade.

Para assistir ao vídeo da campanha e obter mais informações sobre o edital, acesse aqui.