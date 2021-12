Premiação e posse da ABMP marcam encerramento do Scream 2021

A Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur) celebram o sucesso da quarta edição do Salvador Creativity and Media Festival (Scream). O Espaço Cultural da Barroquinha foi o palco de encerramento do evento, na noite deste sábado (4). O evento foi concluído com a posse da nova diretoria da associação, o anúncio dos vencedores do Prêmio do Clube de Criação da Bahia (CCBA) e ainda contou com uma pintura feita ao vivo feita por Marcos Costa.



O artista urbano, conhecido como o Cabuloso, que participou do painel “Intervenções urbanas - A arte em recortes”, voltou ao palco para pintar uma tela ao vivo. Ele presenteou o Grupo Aratu de Comunicação que vai estampar a arte em um outdoor de Salvador. Enquanto ele pintava, o CCBA anunciou os vencedores de seu 3º Prêmio, o qual é realizado no Scream.



Na categoria profissional Hard Game, dividiram o ouro: a agência California com o case "EuroLampions" da Brahma, de Joaquim Nery, Bruno Duarte, Rafael Almeida, André Nascimento, Matthias Jodicke; e a Propeg, com o filme "I will survive", de Emerson Braga, para o Grupo Gay da Bahia. A prata foi para Lucas de Ouro, da Tuppi Criatividade, com o print "Seus filhos são obras de arte", de Os Bebês da Lhais Fotografia Newborn. Já o bronze do terceiro lugar ficou com o filme "Respeito", do Governo da Bahia, de Bruno Mollicone, Will Vieira e Rodrigo Soares, da Leiaute.



Entre os estudantes da categoria New Game, que criaram outdoors, Izadora Magalhães, do Centro Universitário Jorge Amado, de Camaçari, levou o prêmio de segundo lugar. O de bronze foi para Luan Pereira Leite, da Uninter, de Vitória da Conquista. Além do troféu, os vencedores terão a arte estampada em outdoors da capital baiana, pela Central do Outdoor. Os jurados foram Carla Cancellara, diretora de criação na Artplan, André Choairy, redator na Africa, Felipe Silva, diretor de criação na Gana, Douglas Reis, diretor de criação na DPZ&T e Lui Lima, criativo e estrategista no Facebook e Professor da Miami AD School.



Nova diretoria

A transferência de posse da diretoria da ABMP foi um marco no evento, com oficialização da saída de Ana Coelho da presidência da entidade. Ana ficou a frente do posto por quatro anos, onde idealizou e realizou o Scream. "Estou sentindo a mesma emoção de quando assumi, no dia 4 de dezembro de 2017. Fico muito feliz de ter deixado esse legado. Mais que mercado publicitário, a Bahia tem muito potencial para economia criativa e eu sigo à disposição, seja no conselho da associação ou como mercado e profissional”, falou a publicitária.



Quem assumiu a função de diretoria e a missão de comandar as próximas edições do festival foi o publicitário, PhD em Comunicação, fundador e CEO da Zygon AdTech, Lucas Reis. "Ocupar a presidência da ABMP é uma felicidade, uma honra e um desafio, uma responsabilidade suceder o conjunto de profissionais de primeira qualidade que já ocupou este cargo", avaliou o novo gestor da entidade.



Em relação ao Scream, Lucas disse que a amplitude dos temas abordados mostra a dimensão do mercado baiano atualmente. "Se, em 1997, quando a ABMP foi fundada, as maiores empresas do mundo eram do setor de petróleo, finanças, e equipamentos, hoje, este ranking é liderado por empresas que estão no ramo de cativar a atenção às pessoas. Google, Facebook e Amazon, por exemplo, são as empresas que passaram a compor o mercado publicitário nestas duas décadas e aumentaram em muito o nosso poder e influência sobre a sociedade", disse. Em relação às próximas edições, ele confirmou: vai ter Scream em 2022.

Scream Festival 2021

Foram mais de 100 profissionais diretamente envolvidos na produção e execução do evento, 120 painelistas, 40 painéis e mais de 40 horas de transmissão ao vivo de toda a programação dos dois dias de festival, realizado, simultaneamente, no Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos e Fera Palace Hotel.

Com o mote “Novas formas do agora”, o maior festival de criatividade e mídia do Norte e Nordeste é baiano, realizado no Centro Histórico de Salvador, pela ABMP e a Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur. Neste ano, contou com a parceria do Sebrae Bahia e ITS Brasil, e apoio do Alô Alô, Aratu On, Associação Brasileira de Agências de Publicidade - Abap Bahia, Bahia Notícias, Band, Bendito Salgado, Central de Outdoor, Chaves Outdoor, Ei! Mídia Exterior, Espaço Cultural da Barroquinha, Fundação Gregório de Mattos, Grupo A Tarde, Grupo Aratu, Hidden, Hike, Mundo Real, Nova Lapa, Piatã FM, Rádio Metrópole, RecordTV Itapoan, Rede Bahia, Salvador FM, Sepex Bahia, Sinapro Bahia, Teatro Gregório de Mattos, Tribuna da Bahia, TV Aratu, Uranus 2, Youpper e Zygon.



Chapa eleita da ABMP - biênio 2021-2023:

Presidente: Lucas Reis (Zygon)

Vice-Presidente de Relações Públicas: João Gomes (Bem Querer Consultoria)

Vice Presidente de Planejamento: Ricardo Luzbel (Bahia Notícias)



Conselho Consultivo e Fiscal:

Alex Gonzalez, da RecordTV Itapoan;

Ana Coelho, do Grupo Aratu;

Juliana Jozzolino, da Rede Bahia;

Leonardo Rossi, da R5 Produtora;

Luis Eduardo Lima, da SLA Propaganda;

Rafael Freitas, do Alô Alô Bahia.