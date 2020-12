Prêmio Baianos do Ano: vote nos candidatos que foram destaques de 2020 em seis áreas

Agora que você já conhece os candidatos a Baianos do Ano, prêmio criado pela coluna Baianidades para reconhecer destaques em diversas áreas, chegou a hora de votar em cada uma delas – ou naquela que você estiver mais afinidade com o tema.

A ‘urna virtual’ foi aberta para receber os votos nesta terça-feira (29) e só vai fechar para apuração na quinta-feira (31), ao meio-dia. O resultado, ou seja, os nomes dos vencedores(as) em cada uma das seis categorias será anunciado dentro da própria coluna, no jornal CORREIO do fim de semana (nas bancas a partir de sábado) e também aqui no Correio24horas.

Para evitar que uma mesma pessoa clique várias vezes num candidato(a) de sua preferência, a votação permitirá que cada internauta, usando o próprio e-mail, possa votar apenas uma vez em cada categoria.

Na página da votação você conhece as escolhas dos especialistas. Ao clicar em "Votar", será redirecionado para a página da escolha

Elas tiveram como curadores, ou seja, pessoas que indicaram os principais destaques da área ao longo do ano, os seguintes especialistas convidados: Renato Cordeiro (Arte e Cultura), Luciano Matos (Música), Kátia Borges (Literatura), Jorge Gauthier (Ciência), Nereida Albernaz (Humor e Internet) e Herbem Gramacho (Esporte).