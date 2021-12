Prêmio CBPM de Mineração se consolida e mobiliza setor mineral

Realizado pelo terceiro ano consecutivo, o Prêmio CBPM de Mineração se consolidou como um dos principais eventos do setor mineral na Bahia. O evento homenageou os mais votados do ano, a Yamana Gold e o vice-presidente da empresa, Sandro Magalhães, que foram premiados com troféus esculpidos pelo artista baiano Bel Borba. Este ano, a cerimônia de entrega aconteceu na última sexta-feira, 17 de dezembro, no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), situado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Além dos homenageados, a premiação contou com as participações do vice-governador João Leão, do chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), Luiz Gugé, representando o secretário Nelson Leal, da presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Paula Miranda, do presidente da Mineração Caraíba, Manoel Valério, do diretor da Largo Inc., Luciano Chaves, e, representando Ferbasa, diretor de relações institucionais, Carlos Temporal e de superintendente de negócios José de Carvalho, neto do fundador da empresa (já falecido), além de diversos outros nomes da mineração baiana e do artista Bel Borba, responsável pela criação dos troféus.

A Yamana conquistou o prêmio por meio de eleição realizada no site da CBPM, durante o mês de novembro. A empresa recebeu 55% dos votos, em uma votação que superou a do ano anterior em 133,4%. Em 2021, a empresa, que é a terceira maior produtora de ouro do país e uma das maiores contribuidoras de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) do estado, se destacou, dentre outras coisas, pelas ações socioambientais realizadas nas comunidades circunvizinhas, como por exemplo a implantação de internet de fibra óptica, reforma e reconstrução de casas, pavimentação asfáltica e doações para o combate ao covid-19.

"Mesmo com todos os desafios que temos enfrentado ao longo dos últimos dois anos, conseguimos obter grandes avanços e conquistas. A Yamana possui programas muito intensos voltados à sustentabilidade do setor e, a cada ano, damos um grande passo para continuar trabalhando com alto desempenho, segurança e responsabilidade socioambiental. Nossas ações visam refletir um conjunto de valores que compartilhamos com nossos colaboradores e comunidades, incluindo honestidade, transparência e integridade”, ressaltou Sandro Magalhães, vice-presidente de Operações Brasil & Argentina da Jacobina Mineração Yamana Gold.

Durante a cerimônia, o vice-governador do estado, João Leão, homenageou a CBPM pelo aniversário de 49 anos, comemorado no último sábado (18), e destacou a importância da mineração para a economia do estado. “A mineração é um segmento importantíssimo para o desenvolvimento econômico da Bahia. Até o início de dezembro arrecadamos mais de R$150 milhões, o que nos coloca em disputa acirrada pelo terceiro lugar no país em Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). A Yamana Gold e todas as mineradoras em operação são responsáveis por este novo alavancamento do setor na Bahia", destacou.

O Chefe de Gabinete da SDE, Luiz Gugé, enfatizou a importância da mineração para o desenvolvimento econômico e social da Bahia e agradeceu as empresas que estão apoiando as ações para ajudar os desabrigados das chuvas que atingiram o estado.

“Gostaria de parabenizar a CBPM pelo trabalho que vem sendo realizado e o ganhador do prêmio, a Yamana Gold. E, aproveitar o evento para agradecer as empresas que já fizeram doações para os desabrigados das chuvas do extremo sul, como a própria Yamana que doou 1.335 cestas básicas, e a Mineração Caraíba que doou 1.900 cestas básicas, e conclamar a outras empresas que também nos ajudem nessa campanha de solidariedade”, enfatizou.

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, além da entrega do Prêmio, a cerimônia também representou o encerramento de um importante ano para a mineração da Bahia.

“O prêmio CBPM é uma forma que encontramos para homenagear as mineradoras e personalidades do setor, por tudo que eles fizeram e os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia esses anos. Temos muitas empresas e personalidades que seriam merecedoras desse prêmio, mas a vitória da Yamana e do Sandro foram mais do que justas”, destaca Tramm.

O evento contou ainda com a presença de representantes da área de Meio Ambiente e Comunidade, da Mineração Caraíba e de participantes do Projeto Cadeia Produtiva da Caprinovinocultura, desenvolvido pela instituição, que é um dos grandes exemplos do cuidado que as mineradoras possuem com a comunidade que elas fazem parte. Durante o evento eles apresentaram o projeto e também a venda de diversos produtos como queijos, iogurtes, biscoitos, doces e artesanatos que são produzidos pela cooperativa.

Prêmio CBPM de Mineração

Criado em 2019, o prêmio CBPM de Mineração visa reconhecer as ações de destaque das mineradoras baianas e pessoas, que de alguma forma, fizeram a diferença para a mineração do estado esse ano. Em seu primeiro ano, o destaque foi para o empresário e fundador da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), José Corgosinho de Carvalho Filho. Corgosinho foi homenageado por toda sua trajetória de sucesso. Além de ter concebido e construído, na Bahia, uma das mais importantes empresas na área de mineração, metalurgia e reflorestamento do país, o empresário teve também grande atuação na área social, através da Fundação José Carvalho. Radicado na Bahia desde 1960, o fundador da Ferbasa faleceu em 2015, aos 84 anos.

Já no ano passado as premiações foram para a Mineração Caraíba e seu diretor Manoel Valério. A empresa, que há cinco anos teve a sua principal mina alagada e quase fechou, teve uma excelente recuperação. Em 2020, ela movimentou mais de R$ 1 bilhão, manteve 3000 empregos e investiu em pesquisa. A impressionante recuperação econômica, aliada a uma forte presença socioambiental na comunidade foram diferenciais para a conquista do prêmio. Já a realização de ações que geraram a melhoria no ambiente de trabalho e da mineração como um todo foram alguns dos motivos que levaram Manoel Valério a conquistar o título.

