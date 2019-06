Prêmio Jorge Amado abre inscrições dia 15 para estudantes de Salvador

Alunos da rede pública de ensino poderão se inscrever na quarta edição do Prêmio Jorge Amado a partir do próximo dia 15. O estudante que quiser participar deve se inscrever na própria instituição de ensino onde estuda até o dia 30 de Agosto. A premiação é uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) em parceria com o Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB) de Salvador.

Podem participar alunos do Ensino Fundamental I (1º a 5º ano), que concorrerão nas categorias Poesia e Conto. Já os alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) poderão participar nas categorias Romance, Histórias em Quadrinhos (HQ) e Dramaturgia (Teatro), com produções inéditas. O regulamento com todas as informações detalhadas do prêmio está à disposição dos interessados na página eletrônica da Smed, no endereço www.educacao.salvador.ba.gov.br



O prêmio tem como objetivo incentivar a produção literária e a escrita criativa dos alunos da rede pública de ensino da cidade. A intenção é dar oportunidade aos estudantes de demonstrar o próprio talento e poder ver a obra literária publicada e premiada, de forma precoce. O próprio Jorge Amado, que dá nome à premiação teve sua primeira obra publicada aos 11 anos por um de seus professores, durante a produção de uma redação.

Ganhadores

O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de outubro. O autor da obra vencedora de cada categoria receberá um prêmio de R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro lugar. Os professores orientadores identificados serão condecorados com medalhas de honra ao mérito.

Os trabalhos premiados serão selecionados por uma comissão julgadora formada por três julgadores em cada categoria, com pelo menos um educador em cada grupo.. Os integrantes das comissões ainda serão selecionados e terão seus nomes divulgados no Diário Oficial do Município.