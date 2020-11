Prêmio Multishow 2020: Ivete Sangalo vira meme após aparição no pré-show

A cantora baiana Ivete Sangalo foi convocada para fazer uma apresentação para o Prêmio Multishow 2020, que acontece na noite desta quarta-feira (11), direto da Bahia. Antes de entrar no palco, a cantora entrou ao vivo no canal e elogiou a cerimônia.

Na internet, o nome da cantora entrou para o Trending Topics do Twitter, em minutos. Muitos elogiaram o primeiro look de Ivete e outros criaram memes a respeito do look da famosa (veja abaixo).

Ivete fará seu próprio Super Bowl no Prêmio Multishow. A performance, com 12 minutos de performance, será no Castelo Garcia, na Praia do Forte. O show vai contar com uma estrutura de DVD, 12 bailarinos, troca de figurinos e a participação de Majur.

'Não tiro a máscara. Podem me demitir’, diz Tatá

Momentos antes de entrar no palco para comandar o 27º Prêmio Multishow, ao lado de Paulo Gustavo e Iza, Tatá Werneck conversou com os profissionais do canal e fez uma revelação a respeito dos cuidados com sua saúde.

“Estou muito ansiosa e já aviso que não vou tirar a máscara por nada! Podem me demitir”, brincou Tatá, que já havia relatado que virou a ‘louca do álcool em gel’, tudo por conta da pandemia do coronavírus.Iza também chegou a falar de sua estreia com apresentadora do Prêmio.

“Estou super ansiosa. É muita responsabilidade. Este ano 2020 é uma ano atípico para todos nós e sei da importância deste prêmio. A importância da música”, disse.

Neste ano, o evento contou, pela primeira vez, com performances musicais espalhadas em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, se apresentaram Lulu Santos, Teresa Cristina, IZA, Ludmilla, Dilsinho, Lexa, Kevinho e Pedro Sampaio. Na Bahia, uma estrutura foi montada para receber a performance de Ivete Sangalo. Já no Ceará, em Fortaleza, quem se apresentou foi Wesley Safadão. Enquanto isso, Minas Gerais foi palco de Skank e Jota Quest. A capital paulistana teve a performance de Luísa Sonza, que dividiu o palco com MC Zaac - seu parceiro no single Toma.