Prêmio reconhece as melhores empresas para trabalhar na Bahia

Para reconhecer as boas práticas em gestão de pessoas, o InstitutoGreat Place to Work® (GPTW), em parceria com o CORREIO, irá premiar as 15 melhores empresas para trabalhar na Bahia. A cerimônia, só para convidados, será realizada nesta quinta (30/5), no Congrats Hall, espaço para eventos localizado na Avenida Paralela, 3230, a partir das 19h30.

A premiação alcança as organizações que possuem as melhores práticas no mercado de trabalho baiano na hora de atrair, reter e desenvolver os seus profissionais. Para reconhecer uma empresa como uma das melhores ara se trabalhar o GPTW aplica questionários entre todos os funcionários das empresas, levantando aspectos positivos e negativos da gestão de recursos humanos destas organizações. Em seguida, a avaliação se completa com uma avaliação das práticas culturais de cada empresa.

Autoridade mundial no quesito ambiente de trabalho, o GPTW considera para seu veredito o clima organizacional, os comentários dos funcionários, práticas culturais das organizações e de gestão de pessoas. Dentre os critérios avaliados este ano estão a qualidade de vida, perspectiva de crescimento e o relacionamento. A premiação é dividida em duas categorias: Empresas com mais de 1 mil funcionários, e Empresas de 30 a 999 colaboradores.

Parceria

Pelo sexto ano, o CORREIO publicará a lista de Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia. “Nós, enquanto imprensa, temos o papel de colocar luz em iniciativas de sucesso para que sirvam de exemplo para outras organizações. Ao longo dos anos, observamos que as empresas que investem em práticas de gestão de pessoas melhoram a performance e alcançam importantes diferenciais competitivo”, relata Fábio Góis, gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do CORREIO. O caderno especial será publicado na sexta (31/5), no jornal impresso e site do jornal.

Carla Costa, Diretora do Ranking Great Place to Work, ressalta o valor da iniciativa: “Para nós, é uma enorme satisfação estar mais um ano reconhecendo as empresas da região que desenvolvem seus funcionários e que contribuem para a construção de uma sociedade melhor”. Ela destaca que, entre os resultados positivos da pesquisa, está a participação das mulheres na alta liderança das empresas, que subiu de 40% para 47% este ano.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Bahia) é outra parceira da iniciativa e o seu presidente, Wladimir Martins, valoriza a importância de se reconhecer as práticas de gestão de empresas que fazem um trabalho diferenciado. “É extremamente importante reconhecermos organizações que têm modelos e boas práticas organizacionais em relação às pessoas, principalmente identificando as melhores empresas para se trabalhar. Assim, cada vez mais, teremos CEOs interessados na gestão de pessoas e do clima (organizacional) e principalmente acreditando que ela gera resultados exponenciais e expressivos”, declara

A premiação contribui ainda para que as empresas possam desenvolver o seu potencial humano e para o país, como o desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo. Para conhecer mais sobre a iniciativa, acesse www.greatplacetowork.com.br.

Serviço:

O que: Cerimônia de premiação do Great Place to Work (GPTW)

Quando: 30 de maio, às 19h30

Onde: Congrats Hall, Avenida Paralela, 3230

Observação: Evento só para convidados