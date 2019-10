‘Prêmio Servidor Destaque’ reconhece trabalho de colaboradores da Prefeitura

Com o objetivo de valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais que servem de inspiração para os demais colaboradores da Prefeitura de Salvador, o Prêmio Servidor Destaque 2019 homenageou 36 funcionários de diversos órgãos municipais na manhã desta terça-feira (29).

Uma delas foi dona Nira Carmel. Há quase quatro décadas, a então estudante de Serviço Social dava os primeiros passos no serviço público, como estagiária na Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb). Hoje, aos 62, sem perder o entusiasmo, dona Nira é chefe do Serviço Social da empresa, além de tutora dos jovens aprendizes que integram o quadro da instituição.

Os homenageados foram escolhidos ou eleitos pelos órgãos e secretarias para os quais dedicaram anos de trabalho.

A solenidade contou com a participação do vice-prefeito Bruno Reis e de diversos secretários, no Hotel Wish, no Campo Grande.

Cumprindo agenda administrativa fora de Salvador, o prefeito ACM Neto enviou um vídeo para parabenizar os servidores. “Preciso dizer que tenho orgulho de ter vocês ao meu lado. Todos os resultados que a gente vem alcançando em nossa cidade, todo esse sucesso, todo o reconhecimento da nossa administração, eu faço questão de dividir com cada um de vocês. Vocês são determinantes e fundamentais para que a nossa cidade esteja melhorando a cada dia”, afirmou.

Na ocasião, Bruno Reis disse que, com a colaboração dos servidores públicos, a atual gestão vai deixar legados importantes para a capital baiana, como o resgate da autoestima da população, a independência financeira de Salvador e a confiança da população no trabalho da equipe da administração municipal.

“Hoje, quando chegamos aos bairros para iniciar ou inaugurar obras, somos respeitados pelas pessoas”, assinalou o também secretário de Infraestrutura (Seinfra), antes de afirmar também que “a capital avançou em todas as áreas, na educação, saúde, infraestrutura, defesa civil e no social”, onde foram investidos “76% dos recursos para a população mais pobre”.

O secretário de Gestão, Thiago Dantas, também destacou a importância do reconhecimento do trabalho dos servidores. “Esse é um evento que entrou para o calendário da Prefeitura desde 2017 e, sem dúvida, é marcado por uma emoção impossível ser traduzida. Eles participam do café da manhã com o prefeito, palestras e diversas atividades programadas especialmente para eles. Homenagear, valorizar e prestigiar o trabalho desempenhado pelos nossos servidores é muito importante”, comentou Dantas.

Promovida pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), a premiação marca a passagem do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.