Prêmio vai impulsionar uma ONG de educação com sede em Salvador

Uma ONG de Salvador que atue promovendo a educação de crianças e adolescentes poderá receber R$ 25 mil reais e uma assessoria personalizada para fortalecer a sua gestão. Esta é a proposta do Prêmio ONG Forte, iniciativa da Fundação Norberto Odebrecht (FNO) em parceria com a Fundação Maria Emília (FME).

A premiação tem como objetivo contribuir para que uma instituição sem fins lucrativos de Salvador se torne mais eficiente, transparente e possa, assim, beneficiar mais pessoas com seus projetos de educação. É possível se inscrever no site até o dia 30 de dezembro. A vencedora será anunciada em fevereiro de 2023.

A iniciativa vai contemplar uma organização sem fins lucrativos que tenha sede e atue em Salvador; execute projetos sociais ligados a educação e formação de crianças, adolescentes e/ou jovens; possua CNPJ e tenha ao menos 2 anos de atuação.

Além dos recursos doados e da assessoria personalizada, integrantes da ONG vencedora participarão de uma viagem imersiva para conhecer o trabalho de instituições parceiras da Fundação Norberto Odebrecht, no Baixo Sul da Bahia, território de identidade no qual o Programa Social da Fundação foi implementado.

Impulsionar projetos de educação

O edital traz para Salvador um serviço já oferecido pela Fundação Norberto Odebrecht a seus parceiros há cerca de 20 anos, período no qual a instituição tem atuado no Baixo Sul da Bahia fortalecendo organizações que atuam com educação, inclusão socioprodutiva, meio ambiente e cidadania, entre outros.

“Vemos de perto o quanto uma ONG fortalecida, com uma gestão eficiente, pode transformar realidades”, diz Fabio Wanderley, superintendente da FNO. “Com nosso apoio, as ONGs parceiras de nosso Programa Social têm expandido sua atuação e recebido reconhecimentos como o Prêmio Melhores ONGs e sido contempladas por campanhas como Criança Esperança e Prêmio Movimento LED”, explica.

A educação, foco da premiação, também reforça a atuação da Fundação Maria Emília. “Queremos nos firmar como um dos maiores apoiadores da educação na Bahia”, diz Thamile Accioly, diretora executiva da instituição.

“Vivemos um momento de quebrar barreiras e trabalhar em colaboração, promovendo a inclusão social e transformando a vida de pessoas, famílias e comunidades inteiras por uma sociedade cada vez mais justa e igualitária”, completa.

Desde 1998, quando foi fundada, a FME tem impulsionado iniciativas de pesquisa, tecnologia e projetos que geram inclusão social a partir da educação e da saúde.

Com o Prêmio ONG Forte, o objetivo das duas Fundações é apoiar organizações sem fins lucrativos na capital baiana, expandido seu potencial de impacto e sua contribuição para levar educação de qualidade a jovens de Salvador.