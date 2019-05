'Preparado para adversidade', Felipe Garcia prega cautela no Leão

O cronômetro marcava 44 minutos o segundo tempo quando Rafael Santos cobrou um tiro de meta curtinho para o zagueiro Patrick William no setor esquerdo da defesa do Vila Nova. Esperto, Felipe Garcia, que tinha entrado na vaga do lesionado Caíque Souza aos 9 minutos da etapa, 'bateu a carteira' do zagueiro visitante e rolou a bola para a grande área. Neto Baiano já estava por lá, mas quem chegou em melhor condição foi Ruan Levine, que bateu do jeito que dava, com direito a escorregão e tudo, e fez o gol que tirou o Vitória do jejum que estava próximo de completar três meses: 2x1 no Vila Nova, no sábado (4).

Aquele gol era o que faltava para que os jogadores do rubro-negro tivessem um peso menor para carregar nos ombros durante a semana. Quem garante isso é o próprio Felipe Garcia, entrevistado desta quinta-feira (9) na Toca do Leão. Contratado por empréstimo no final de fevereiro, o atacante sofreu uma lesão na coxa após a partida contra o ABC, pela Copa do Nordeste, e só voltou à lista de relacionados na estreia da Série B.

Somando apenas quatro partidas pelo Vitória, o atacante ainda não entrou como titular em nenhuma oportunidade. São 105 minutos em campo e esse número pode aumentar na próxima segunda-feira (13), quando o time enfrenta o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Caíque Souza está lesionado e Ruan Levine é dúvida para o jogo, o que pode abrir espaço para Felipe.

“Eu vim para o Vitória com vontade de ganhar, vencer, recolocar o time na primeira divisão”, aponta o atacante.

O Guarani ainda não venceu nenhum jogo na Série B. Com um ponto marcado, está na 17ª colocação e abre a zona de rebaixamento. Segundo Felipe Garcia, o momento do próximo adversário é muito semelhante àquele que o Vitória enfrentou há pouco tempo e colocar a chance de um ponto final na maré ruim pode ser um fator de motivação para o time paulista.

“A gente sabe bem como é isso [ficar sem ganhar]. Imaginamos como deve estar a semana deles, com toda uma mobilização em torno desse jogo. Então a gente está se preparando da melhor maneira possível para chegar na segunda-feira preparado para as adversidades que o jogo vai exigir”, avaliou Felipe.

Enquanto o clima adversário é ruim, no Vitória o momento é oposto. Claudio Tencati tem toda a semana à disposição para fazer treinamentos e provocar mudanças no desempenho da equipe, que apesar de ter vencido o último jogo ainda não convenceu.

“É notório que tem um alívio no ambiente, né? Fazia alguns jogos que a gente não vencia e precisava dessa vitória para nos trazer uma semana de confiança”, disse Felipe Garcia.

O Vitória tem três pontos e ocupa décima colocação na Série B do Campeonato Brasileiro.





*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.