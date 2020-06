Preparador do Bahia detalha planejamento no retorno: 'Foco na força'

Os próximos dias para o elenco do Bahia vão ser de trabalho. De volta à rotina de treinos após três meses por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores vão ter que suar a camisa para recuperar o que foi perdido.

Na avaliação do preparador físico do tricolor, Luiz Andrade, o principal desafio agora é fazer com que os atletas consigam atingir as suas principais capacidades físicas. O profissional explica que como os jogadores estavam treinando em casa, o grupo se apresentou em condição melhor do que normalmente acontece durante o início de temporada.

"Imaginando que eles tiveram três meses parados em casa, e por mais que a gente tente controlar esse retorno através de treinos pelas plataformas digitais ou prescritos para eles fazerem em casa, o maior desafio que a gente tem é igualar a condição física deles. Nesses dois dias de treinos nós tivemos a experiência de que eles voltaram bem, claro que com as capacidades físicas um pouco abaixo do que a gente espera para a sequência dos campeonatos, mas de uma forma geral está bem. O desafio agora é igualar a condição física de todos para que eles estejam bem para os jogos", conta Luiz Andrade.

Neste retorno durante a pandemia, o elenco do Esquadrão terá treinos diários na Cidade Tricolor. Como as atividades táticas e coletivos que descumprem as orientações de distanciamento ainda não estão permitidas, o foco dos trabalhos será na parte física.

De acordo com o preparador tricolor, a ordem agora será a de trabalhar a força dos atletas, aliada a outras capacidades que vão ser úteis durante as partidas.

"O que a gente quer agora é continuar com os trabalhos inerentes a parte física do futebol, em especial a força que a gente acha que é uma das capacidades mais importantes em termos de performance e prevenção de lesão. E junto da força, nos treinos de campo, vamos tentando atingir capacidades específicas como potência, resistência. É um grande desafio a gente nivelar a condição dos atletas", conta Luiz Andrade.

"A estratégia que a gente traçou para esse retorno é de fazer exatamente como a gente faz na pré-temporada. Trazer os atletas para um processo de readaptação em todas as capacidades físicas e ir evoluindo aos poucos essa carga para que eles cheguem ao momento dos jogos o melhor preparado possível", continua ele.

Na manhã desta quarta-feira (17), os jogadores tiveram o primeiro contato com a bola durante após a retomada. No campo, o elenco realizou um treino físico e pôde matar a saudade da pelota. Seguindo as regras de distância, os atletas eram orientados pela comissão técnica. Usando máscara, o técnico Roger Machado acompanhou o trabalho.

Só no jogo

Apesar de fazer elogios a situação física dos jogadores e detalhar o planejamento da preparação física do clube, Luiz Andrade reconhece que os atletas só vão conseguir atingir o ponto máximo das suas capacidades após o retorno das partidas.

O Bahia, no entanto, ainda aguarda a definição das autoridades sanitárias e esportivas para saber quando e quais campeonatos vão ser retomados. Quando o calendário foi suspenso, o tricolor estava disputando o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Sul-Americana. Já o Brasileirão deveria ter sido iniciado em maio.

"Nós sabemos que em nenhum momento, mesmo se tivesse dois, três meses eles estariam aptos a jogar. Existem condicionamentos físicos e performance que só o jogo dá ao jogador. Sabemos que eles não estarão 100%, mas o nosso desafio é tentar nivelá-los e trazê-los em uma condição melhor possível na hora que voltarem os jogos", explica Luiz Andrade.