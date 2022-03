Preparador físico do Bahia projeta evolução do elenco durante período sem jogos

A folga no calendário não era bem o que o Bahia queria, mas com as eliminações de forma precoce no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, o tricolor ganhou um período de três semanas sem jogos oficiais.

Se de um lado a pausa é ruim pois vai tirar dos jogadores ritmo de jogo, por outro a comissão técnica do tricolor projeta utilizar o tempo para fazer com que o elenco evolua nos aspectos físicos.

Preparador físico do Esquadrão, Valdir Júnior explicou como será a preparação nos primeiros dias da intertemporada e que a ideia é trabalhar situações que não são possíveis durante a rotina de treinos para os jogos.

"A nossa ideia é trabalhar em cima de ajustes do que a gente estava vendo que poderia ajustar na equipe, e de situações de que são mais difíceis quando a gente está jogando. Na parte física, por exemplo, quando a gente está jogando o trabalho de força é mais de ativação, recuperativo. Agora, como a gente tem três semanas, uma parte a gente vai focar muito em trabalho e alta intensidade. São trabalhos que às vezes não dá pra fazer quando está competindo", explicou ele.

Segundo Valdir, apesar da perda natural do ritmo de jogo, o período sem jogos, ainda que não planejado, vai ser importante para o futuro do tricolor na sequência da temporada.

"A única parte que não é legal é o ritmo do jogo. Tirando isso, é uma oportunidade para evoluir a equipe em todos os sentidos. O jogo te dá o ritmo, mas tira algumas situações. Por exemplo, quem joga muito, o nível de força vai descendo. São detalhes, três semanas que a gente perde em ritmo, mas vamos ganhar tempo para trabalhar a equipe", completou.

O preparador disse ainda que nesses primeiros dias, os jogadores que vinham atuando com mais regularidade estão tendo um cuidado maior para sofrerem com a carga de treinos. Depois disso, eles vão entrar no mesmo ritmo do restante do grupo.

"Aqueles que estavam jogando menos também estavam tendo oportunidade de trabalhar mais no dia a dia. O pessoal que estava jogando mais, principalmente nos últimos jogos, às vezes tem feito o trabalho e na parte final do treino, nesses primeiros dias, a gente tem tido um pouco mais de cuidado. Depois a carga vai ser a mesma", afirmou.

Nesta quinta-feira (24), o elenco do Bahia treina em dois turnos na Cidade Tricolor. O próximo compromisso oficial do Bahia será pela estreia na Série B, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. A CBF ainda vai confirmar a data do duelo, mas a tendência é de que o jogo seja disputado no dia 9 de abril.